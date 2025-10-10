Alberto Matano, tsunami in casa Rai: “Abbiamo contattato il legale…” | Situazione è gravissima, ecco cos’è successo

Il conduttore de La vita in diretta rimane sorpreso davanti all’ultima notizia: Alberto Matano si mette in contatto con i legali.

Alberto Matano è al timone de La Vita in diretta dal 2019: la scelta della Rai ha dato i suoi frutti e il programma di approfondimento del pomeriggio di Rai 1 registra sempre ascolti altissimi.

Le tematiche affrontate spaziano dai casi di cronaca nera al gossip nostrano, e vengono affrontate sempre insieme ad ospiti e opinionisti che affiancano Matano.

Negli ultimi giorni, però, uno tsunami si è abbattuto su La Vita in diretta e il conduttore è stato costretto a condividere con i telespettatori la scelta di mettersi in contatto con gli avvocati.

Una delle notizie affrontate da Alberto Matano ha suscitato l’ira di uno dei personaggi coinvolti, che ha diffidato la trasmissione. Ma la replica del conduttore non si è fatta attendere.

La Vita in diretta: arriva la diffida

Nelle ultime settimane sono sempre più numerosi i giornali e le trasmissioni tv che si occupano della querelle tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina. Lui, dopo aver affrontato un periodo di depressione e un ricovero in ospedale, si è risollevato dal momento buio annunciando di voler sposare la sua compagna, Sabrina Colle. La scelta di convolare a nozze “subito, appena possibile”, ha scatenato l’ira dei figli del critico d’arte e opinionista televisivo.

Ne è nata una diatriba furiosa con la figlia di Sgarbi, Evelina, che ha raccontato retroscena inediti e molto privati della vita col padre in numerose trasmissioni tv. “Non è facile essere sua figlia. Ho affrontato e continuo ad affrontare un percorso – ha denunciato la giovane, ammettendo di avere forti dubbi sull’amore della Colle nei confronti di Sgarbi – […]Lei non mi piace, negarlo sarebbe scorretto. Però, se lui fosse lucido e cosciente…”. Ad oggi, dunque, Evelina si è opposta al matrimonio del padre chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno che lo possa seguire nelle sue scelte.

Alberto Matano su tutte le furie

Nell’ultima puntata de La Vita in diretta, Alberto Matano aveva deciso di approfondire il caso, ma poco prima della messa in onda del programma è arrivata la diffida. Evelina Sgarbi ha impedito al conduttore di Rai 1 di trattare il caso che la coinvolge. Matano è apparso infastidito e ha voluto condividere con i telespettatori quanto accaduto.

“Abbiamo contattato il legale della signora Evelina Sgarbi e abbiamo parlato con il suo ufficio stampa dicendoci pronti pronti ad accogliere le sue dichiarazioni o tramite intervista o in un servizio chiuso, o avendola qui…Ma pare che sia molto impegnata”, ha spiegato lui sottolineando l’intenzione della trasmissione di aprire un dialogo con la figlia di Sgarbi. Dall’altra parte, però, non vi è stata una risposta positiva e, per il momento, il caso non potrà essere trattato a La Vita in diretta.