Cagliari, filma sotto le gonne e scappa | Partita la caccia al maniaco: indaga la polizia

Cagliari, caccia al maniaco che filma sotto le gonne delle ragazze e poi scappa: in merito a ciò indaga la polizia

Un vero e proprio allarme quello che arriva direttamente dal pieno centro di Cagliari. Il tutto per un episodio che, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e dell’intera comunità.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Anche perché è stato necessario anche il pronto intervento da parte delle forze dell’ordine. Le stesse che hanno avviato le prime indagini su quanto stiamo per raccontarvi.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che un uomo, anche se in questo caso è giusto descriverlo come un maniaco, stia filmando sotto le gonne di signore e donne con il suo cellulare. Dopodiché scappa facendo perdere le sue tracce.

Come testimoniato dalle vittime si tratterebbe di un giovane che, appunto, è stato denunciato da un gruppo di vittime. Tra queste ci sarebbero alcune minorenni ancora sotto shock per quanto accaduto.

Cagliari, filma sotto le gonne delle donne e poi scappa: caccia al maniaco

La tecnica dell’uomo è semplice quanto inquietante e diabolica: filma di nascosto, con il cellulare, sotto le gonne con una scusa. Dopo che le vittime si accorgono di quanto sta avvenendo richiamano l’attenzione e lanciano l’allarme. Solo in quel momento il colpevole scappa. Il tutto è accaduto pochi giorni fa in corso Vittorio Emanuele, una zona molto frequentata dai ragazzi, specialmente nel fine settimana.

Il giovane, inoltre, si avvicinerebbe alle vittime con fare circospetto. Approfittando della confusione del momento dà via al suo piano macabro: ovvero riprendendo senza che le vittime si accorgano di nulla. Una volta scoperto, però, una delle vittime gli ha chiesto di cancellare immediatamente il video. La risposta del maniaco, però, sarebbe stata negativa, preferendo darsela a gambe.

Cagliari, continua la caccia al maniaco: ha fatto perdere le sue tracce

Fino a questo momento non si hanno notizie del maniaco che ha fatto perdere le sue tracce. Successivamente le ragazze hanno allertato alcune pattuglie, presenti nella zona, e sporto denuncia. Le forze dell’ordine, nel frattempo, ha avviato le prime indagini raccogliendo le testimonianze da parte delle ragazze.

Non solo: sono stati attenzionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Come annunciato in precedenza non si hanno ancora notizie del responsabile. Non è da escludere, a questo punto, che il responsabile possa aver agito anche in più di una occasione senza che le vittime si accorgessero di nulla. Un episodio che ha allertato l’intera comunità.