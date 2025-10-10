Cagliari, rapina in piazza Yenne con un machete | Derubati due minorenni: indagano i carabinieri

Cagliari, violenta rapina in piazza Yenne: delinquenti armati di machete, derubati due minorenni. Indagano i carabinieri

Un nuovo episodio di violenza quello che arriva da Cagliari. Precisamente dalla nota piazza Yenne, frequentata da moltissimi ragazzi nei weekend. Purtroppo, però, la piazza è spesso vittima di vicende di cronaca molto pesanti, come le rapine che vedono vittime minorenni.

Proprio quanto accaduto a due giovani che, nella serata di lunedì 6 ottobre, hanno subito una rapina. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che i ragazzi sono stati minacciati con un machete.

Il bottino dei rapinatori è stato di due cellulari, appartenenti appunto alle vittime. Le stesse che, la mattina seguente, si sono presentati nella caserma dei carabinieri di Uta per sporgere regolare denuncia.

A quanto pare i ragazzi hanno raccontato di essere stati avvicinati da alcune persone. Una di queste era armato di machete che ha intimato loro di consegnargli il cellulare (uno smartphone). Senza pensarci su due volte, e senza opporre resistenza, i ragazzi hanno ceduto.

Cagliari, rapina a piazza Yenne: rapinati con un machete

Dopo la testimonianza da parte dei due ragazzi sono scattate immediatamente le indagini da parte dei carabinieri. Non è da escludere che i militari dell’arma possano farsi aiutare anche dalle possibili telecamere di videosorveglianza della zona. La cosa certa è che stanno raccogliendo quanti più elementi utili per fare il punto della situazione su questa triste vicenda.

Come raccontato da altre persone non si tratta affatto del primo episodio che si verifica in quella piazza. Fino a non poco tempo fa altri ragazzi sono stati, appunto, derubati di cellulare, portafogli ed altri oggetti di valore.

Cagliari, i cc avviano le indagini: si cercano i responsabili della rapina

Oltre alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona possibile che i carabinieri possano essere aiutati anche dalla testimonianza di altre persone. Le stesse che potrebbero aver vissuto la scena a distanza.

Nel frattempo è partita la caccia ai rapinatori che, sin da quella sera, hanno fatto perdere le proprie tracce.