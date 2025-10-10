Codice della Strada, ecco la città con più infrazioni | Altro che Napoli: non si trova nemmeno nella top 10

La città con gli automobilisti più indisciplinati non è affatto Napoli: ecco la classifica dei comuni con il maggior numero di multe.

Il Codice della Strada italiano si compone di 245 articoli. Esso è integrato da un Regolamento di attuazione con 408 articoli e 19 appendici, ed è stato oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, l’ultima delle quali è entrata in vigore nel dicembre 2024.

Gli automobilisti italiani dovrebbero essere a conoscenza di tutte le norme che regolano il Codice della Strada, ognuna delle quali prevede dure sanzioni per tutti coloro che risultano “disobbedienti”.

Secondo i dati, sono numerosissimi i guidatori che sono stati sanzioni per non aver rispettato il Codice della Strada tanto che, nel 2024, l’Italia ha incassato circa 1,3 miliardi di euro dalle multe stradali, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente.

Ma qual è la città dove si concentra il maggior numero di indisciplinati? A differenza di quanto si possa pensare, non si tratta di Napoli, che non figura nemmeno nell’elenco della top 10.

Sanzioni stradali: come si guida in Italia

Secondo un’indagine del Codacons, nei primi nove mesi del 2025 i comuni hanno incassato complessivamente 1,25 miliardi di euro da sanzioni stradali: ciò significa che chi guida sulle strade del Paese tende a non rispettare o non conoscere perfettamente le norme che regolano il Codice della Strada. Le multe più frequenti sono per eccesso di velocità e mancato rispetto del divieto di sosta, mentre tanti vengono sanzionati per l’uso del cellulare alla guida, il mancato uso della cintura di sicurezza, la mancata revisione periodica del veicolo e la guida con assicurazione scaduta.

Ma quali sono le città italiane dove gli automobilisti sembrano essere meno attenti alle norme della strada? Nonostante molti tendano a pensare che la prima in classifica sia Napoli, questi risultati vi lasceranno davvero sbalorditi.

La città italiana dove si fanno più multe

Secondo i dati forniti dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la città dove si registrano più multe per infrazioni stradali è Siena, con 169.75 euro di multa pro capite, mentre al secondo posto di trova Firenze, con 169.77 euro a residente. Le due città toscane, dunque, sembrano essere le più indisciplinate alla guida, mentre la medaglia di bronzo tocca a Milano, con una media di 149,75 euro di multa per abitante.

Non sono, dunque, le città più abitate quelle dove si registrano il maggior numero di multe. La Toscana si è conquistata un primato, mentre al quarto posto della classifica si trova Pavia seguita, poi, da Padova, Grosseto, Bologna, Pistoia e Mantova. A dispetto di quanto si potesse immaginare, nella classifica delle top 10 non c’è nessuna città del Sud Italia.