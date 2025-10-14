Smartphone, se scarichi quest’app ricevi un Bonus | 500€ direttamente dal Ministero: pochi giorni alla scadenza

Guadagna 500 euro extra, ti basta solo un semplice click sul tuo cellulare. Devi scaricare un’app e il gioco è fatto.

In questo periodo storico, dettato da crisi economica e inflazione, ogni singolo euro risparmiato è una grande vittoria. Se poi si parla di riuscire a guadagnare soldi extra, allora l’attenzione sale a livelli spropositati.

Come in questo caso: puoi guadagnare 500€ in più semplicemente scaricando un’applicazione sul tuo smartphone.

Ti basta un semplice click e hai la possibilità di ricevere 500 euro in più direttamente nelle tue tasche. Una somma che decisamente ti potrebbe aiutare nelle tue finanze.

Tuttavia, come ogni Bonus che si rispetti, anche questo ha dei limiti e dei requisiti da dover rispettare. Quindi, prima di agire informati bene e scopri se anche tu puoi godere di questi 500€ extra.

L’app che ti fa guadagnare 500€ in più

Secondo quanto si legge sul sito fastweb.it, c’è un’app che puoi scaricare sul tuo smartphone che ti permette di ricevere fino a 500 euro extra per affrontare le tue spese. Attenzione, però, perché si tratta di un Bonus e come tale ha dei limiti e delle regole che devono necessariamente essere rispettate.

L’applicazione che ti serve per poter richiedere tale Bonus si chiama IO e puoi facilmente scaricarla sul tuo cellulare. Per accedere all’app IO devi utilizzare il tuo SPID o il tuo CIE e, una volta dentro, seguire tutti i passaggi per poter ricevere questo Bonus extra di 500 euro. L’aiuto economico che il Ministero ha messo a disposizione per tutti coloro che rispettano i requisiti richiesti si chiama Carta della Cultura ed è in formato digitale.

Finestra temporale per poter ricevere il Bonus

Stando a quanto riportato dal sito fastweb.it, la Carta della Cultura è un’iniziativa del Ministero della Cultura e l’obiettivo finale è quello di contrastare la povertà educativa e culturale. Si tratta di un incentivo alla lettura pari a 100 euro annui e questo Bonus copre gli ultimi anni, partendo dal 2020. Quindi, si può raggiungere un massimo di 500€ extra caricati sulla Carta della Cultura.

Questo Bonus può essere ottenuto dalle famiglie italiane con un ISEE di massimo 15.000 euro e ogni nucleo familiare può ricevere una sola Carta della Cultura. La richiesta dev’essere inoltrata tramite l’app IO e, se accettata, avrai la tua Carta in formato digitale accessibile nell’area Portafoglio. Per inviare la richiesta, devi utilizzare l’app IO accedendo con SPID o CIE e devi farlo entro il prossimo 30 ottobre. Con questa Carta della Cultura potrai acquistare i libri con codice ISBN nei punti vendita convenzionati.