Passata di pomodoro, ecco il marchio migliore d’Italia | “Primo in tutte le classifiche”: qualità altissima a prezzo stracciato

La passata di pomodoro è uno degli alimenti più consumati nel nostro Paese. Nella classifica delle migliori 10 vince una marca a sorpresa

È perfino scontato sottolineare che la passata di pomodoro sia in sostanza l’ingrediente base della cucina italiana. La salsa più amata dagli italiani è proprio lei, ma non tutte le passate sono uguali e possiedono le medesime caratteristiche.

La qualità delle bottiglie presenti sugli scaffali dei supermercati può variare notevolmente. Per orientare i consumatori ‘Altroconsumo’ ha condotto la sua rigorosa indagine annuale, stilando la classifica delle 10 migliori passate di pomodoro disponibili sul mercato.

I risultati nel complesso sono stati in linea con i gusti e le preferenze dei consumatori: tutte le marche più conosciute e apprezzate figurano nella speciale graduatoria fissata da ‘Altroconsumo’.

Sono infatti presenti i nomi più celebri tra le passate di pomodoro, quelli più diffusi e acquistati. La classifica però reca con sé una sorpresa, vale a a dire la presenza al primo posto di un marchio che in genere non riscuote particolari consensi.

I criteri di valutazione delle passate migliori

L’indagine di Altroconsumo si basa su un’analisi approfondita che include la valutazione della qualità del pomodoro utilizzato, l’acidità, la presenza di eventuali contaminanti e pesticidi e non da ultimo la prova d’assaggio da parte di esperti. Tra le migliori risultano marche molto apprezzate come Petti, De Rica, Molisana e De Cecco. Ma al primo posto ex aequo si trovano due prodotti molto diversi tra loro per posizionamento e prezzo: la storica Passata Mutti e a sorpresa la Passata Conad a marchio del distributore.

Entrambe le passate hanno raggiunto la vetta della classifica grazie a un eccellente equilibrio tra qualità organolettica, controllo delle materie prime e parametri chimico-fisici. La Passata Mutti ha dunque confermato il suo status di eccellenza riconosciuta per la densità perfetta, il sapore dolce e la bassa acidità.

I consumatori vanno sempre sul sicuro

Ma la vera notizia è il posizionamento della passata Conad. Raggiungere lo stesso punteggio di un brand storico è un segnale forte della crescita qualitativa dei prodotti a marchio del distributore. Questo dimostra che non sempre il prezzo più alto è sinonimo di qualità superiore, offrendo un’alternativa eccellente e, presumibilmente, più economica per il carrello della spesa.

Sebbene la classifica completa includa altri otto marchi di alto livello il dualismo in testa fornisce la maggiore indicazione per il consumatore. Optare per Mutti significa scegliere la sicurezza di un’alta qualità costante, mentre preferire la passata Conad permette un risparmio economico mantenendo un profilo qualitativo di tutto rispetto, ideale per l’uso quotidiano in cucina.