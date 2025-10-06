Codice della Strada, scatta il nuovo divieto: “Mangiare in auto da oggi è illegale” | Previste multe a palate

Codice della Strada, arriva il nuovo divieto che quasi sicuramente creerà delle polemiche: “Divieto di mangiare in auto”

Un nuovo provvedimento che è destinato a creare delle polemiche non di poco conto tra gli automobilisti. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Un divieto che, fino a questo momento, sembrava non creasse alcun tipo di problema. Fino ad ora.

Sì, il titolo non mente: ci riferiamo al divieto assoluto di mangiare nella propria vettura. Stesso discorso vale anche per il beveraggio. Nulla di tutto questo è consentito. Anche perché basta un attimo di distrazione per andare incontro ad incidenti che si possono evitare.

Il Codice della Strada, in questo caso, parla forte e chiaro. Ed è anche giusto esprimere il proprio pensiero, ovvero che fino ad ieri questa norma non sembrava nemmeno esistesse. Un nuovo divieto che vuole anticipare ogni tipo di problema. Intervenendo prima del danno.

Nei prossimi giorni le forze dell’ordine intensificheranno i controlli su strada. Nel caso in cui un automobilista dovesse essere sorpreso alla guida, mentre mangia o beve, andrà incontro ad una multa salata.

Codice della Strada, assolutamente vietato mangiare e bere alla guida

Una notizia che, però, non arriva dal nostro Paese ma dall’estero. Per essere più precisi da Cipro. Secondo quanto annunciato dal blog “Macingo” nell’isola mediterranea esiste questo tipo di divieto: ovvero quello di non mangiare e bere durante la guida.

In Cipro le regole sono chiare: il legislatore ha deciso di vietare con rigore l’atto stesso del consumo alimentare al volante. Motivo? Lo considera una distrazione pericolosa. Altrimenti l’automobilista andrà incontro a multe pesanti.

Codice della Strada, multe pesanti se si viene beccati alla guida mentre si mangia

Non solo il mangiare, però, è vietato: anche il bere è incluso nel divieto. Anche il solo atto di portare una bevanda alle labbra può incorrere in sanzioni non indifferenti. Si parte con una multa da 85 euro fino ad arrivare ad oltre i 200.

Una misura che, a Cipro, è sperimentata già da un bel po’ di tempo. Non è da escludere che questo tipo di norma possa arrivare anche nel nostro Paese e, magari, un giorno entrare in vigore.