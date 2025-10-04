“Sarà un Natale poverissimo” | Anziani italiani, questa è una brutta notizia: tagliata la pensione di dicembre

Brutte notizie per i pensionati della nostra nazione: per loro si tratterà di un Natale più povero rispetto ai precedenti. Ecco perché.

Natale è indubbiamente uno dei periodi più attesi dell’anno. Tuttavia, quest’anno, potrebbe rischiare di trasformarsi in un mese amaro per una buona fetta della popolazione della nostra nazione. Dicembre sarà infatti caratterizzato da un vero e proprio salasso: tanti anziani vedranno ridursi drasticamente la propria pensione.

Ma per quale motivo? E soprattutto: a quanto corrisponderà questo taglio che andrà a pesare come un macigno sul bilancio familiare? Adesso te lo spieghiamo noi.

A Natale le città si riempiono di luci, le vetrine diventano sempre più accattivanti e le persone si sentono decisamente più generose. Se anche tu pensi che sia la festività più bella dell’anno, tuttavia, c’è un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza: nel 2025 i conti familiari potrebbero non tornare.. Chi già fatica a far quadrare tutto quanto, con l’assegno di dicembre dovrà prepararsi a stringere ulteriormente le cinghia.

Il motivo? Una serie di costi aggiuntivi che ricadranno direttamente sulle spalle di chi, purtroppo, è abituato a vivere con poco.

Perché la pensione di dicembre si ridurrà drasticamente

Il motivo principale riguarda proprio chi si affida a collaboratori domestici o badanti, fondamentali per una buona fetta di anziani. Proprio a dicembre, infatti, i pensionati dovranno affrontare diverse spese tutte assieme: la tredicesima (ossia un pagamento extra che spetta alle persone che si prendono cura di loro), un eventuale TFR e dei rimborsi fiscali spettanti ai lavoratori. Il risultato? Migliaia e migliaia di pensionati con badanti che non riusciranno ad arrivare a fine mese per le troppe spese da sostenere.

Una triste realtà che purtroppo potrebbe erodere una buona parte dell’assegno mensile di queste persone.

Il Natale più amaro di sempre

Mentre le famiglie si preparano già con ansia alle festività di Natale, tanti anziani saranno costretti a destinare quasi tutta la pensione a queste uscite. Non si tratta dunque di un taglio annunciato dall’INPS, ma l’effetto finale per chi dovrà pagare badanti e collaboratori. Purtroppo le statistiche parlano chiaro e dimostrano come, negli ultimi anni, nella nostra nazione ci sia un numero sempre più crescente di anziani soli. Il lavoro domestico è diventato infatti una risorsa essenziale, nonostante possa risultare come un costo difficile da sostenere.

Insomma, questo Natale rischia di essere più povero di quanto si immaginava per gran parte degli anziani della nostra nazione e, purtroppo, ci sarà poco da festeggiare..