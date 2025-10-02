“La bandiera italiana sarà abolita” | Decisione improvvisa del Governo: tenerla appesa diventa illegale

Ultim’ora importante da parte del Governo, la bandiera italiana è pronta ad essere abolita: decisione improvvisa ed assurda

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta che le nuove regole, che stanno per cambiare i simboli nazionali, stanno facendo decisamente discutere. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

La notizia, che ha fatto il giro della rete e dei social network nelle ultime ore, non è passata inosservata e sta facendo discutere tutti. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di un argomento serio e che sta a cuore a tantissimi italiani.

Stiamo parlando della decisione del Governo di abolire, completamente, la bandiera tricolore italiana. Sì, avete letto proprio bene. Niente più verde, bianco e rosso che rappresentano i colori del nostro Paese. Niente di tutto questo.

Le reazioni, d’altronde, non si sono fatte attendere: partendo dalla rabbia fino ad una inevitabile incredulità da parte di moltissimi italiani che speravano in un finale decisamente diverso.

Il Governo ha deciso: la bandiera italiana sarà abolita, le ultime

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il sito “Money.it“. La notizia in questione, però, non arriva direttamente dal nostro Paese ma altrove. Ci troviamo in Francia dove è stata avanzata una proposta di legge da parte della senatrice Sylvaine Noel. Quest’ultima è stata molto chiara: vietare l’esposizione delle bandiere straniere su edifici pubblici. Sì, anche quella tricolore italiana. L’unica ad essere ammessa quella francese. Niente da fare, quindi, per altri simboli nazionali esterni.

Dunque, tutte le altre bandiere devono essere rimosse. Si prevede un obbligo uniforme per i municipi. Basti pensare che il frontone degli edifici comunali dovrebbe mostrare solamente la bandiera nazionale francese. Fatta salva l’esposizione della bandiera europea o di organizzazioni internazionali come la Nato.

Niente più bandiera italiana,

Un tipo di proposta che nasce dopo che sono nate alcune polemiche in alcuni comuni francesi. Secondo quanto annunciato da alcune fonti pare che diverse amministrazioni abbiano esposto bandiere non solamente straniere, ma anche quelle palestinesi. Tanto da scatenare delle tensioni sia politiche che sociali.

Da precisare, però, che sino a questo momento il disegno di legge è solamente una proposta. Fino ad ora non esiste una data di esame certa. Stesso discorso vale anche per le modifiche che dovrebbero essere subite in aula. Su questo, infatti, non ci sono ancora novità. Il dibattito, intanto, resta aperto.