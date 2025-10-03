Supermercato, da quando ho scelto questo ho svoltato | Risparmio ben 115€ al mese: compro esattamente gli stessi prodotti

La scelta del supermercato più economico è legata alla necessità da parte di milioni di consumatori di risparmiare il più possibile

La ricerca del supermercato più economico e più conveniente è diventata ormai una necessità in particolare a causa dell’aumento per molti versi fuori controllo dei prezzi di tutti i principali beni di consumo e più in generale del costo della vita.

Per milioni di cittadini è diventato di vitale importanza trovare un punto vendita della Grande Distribuzione in cui i prezzi siano ancora accettabili. Nei grandi centri urbani però riuscire a centrare l’obiettivo è un’impresa quasi proibitiva.

A Milano, Torino, Roma e Napoli i prezzi dei prodotti presenti nei supermercati, a meno che non si tratti di qualche catena di discount, sono in costante e progressivo aumento. Lo scenario è leggermente diverso nelle città di media grandezza.

A stilare la graduatoria dei punti vendita più convenienti sparsi per l’intero territorio nazionale è come al solito ‘Altroconsumo‘ che ormai è diventata una sorta di guida per milioni di consumatori.

Ecco l’alfa e l’omega dei supermercati

La città sotto esame in questi ultimi giorni è Bologna e i suoi tanti supermercati distribuiti un po’ ovunque. Ebbene, come riportato da ilrestodelcarlino.it, Altroconsumo ha pubblicato una classifica dei punti vendita più economici, mettendo agli ultimi posti quelli meno convenienti. Il punto vendita da evitare è il “Sigma” di via San Pio, in zona Saffi. Questo supermercato è stato etichettato come il meno conveniente, registrando un punteggio di 132.

Pertanto se si vuole fare la spesa nel capoluogo emiliano è meglio evitare questo specifico supermercato. Viceversa lo scettro del risparmio a Bologna è stato conquistato da Ipercoop Centroborgo, situato in via Marco Emilio Lepido a Borgo Panigale. Questo punto vendita ha ottenuto un punteggio di 110 punti.

Il risparmio è a dir poco evidente

La differenza di prezzo tra il più economico e il più caro è sbalorditiva e si traduce in un risparmio potenziale significativo per le famiglie. In un anno un consumatore che facesse la spesa regolarmente all’Ipercoop Centroborgo spenderebbe ben 1.361 euro in meno rispetto a chi sceglie il Sigma di via San Pio.

Questi dati sottolineano quanto sia cruciale la scelta del punto vendita per la gestione del bilancio familiare, specialmente in un periodo di inflazione elevata. Per i residenti di Bologna confrontare i prezzi tra Ipercoop e Sigma può fare una differenza sostanziale sul potere d’acquisto annuo.