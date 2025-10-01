Carrefour, sai quanto guadagna un cassiere? “CIFRE IMPENSABILI” | Appena le scopri rimani di stucco

Gli stipendi di Carrefour sono piuttosto alti - Wikicommons - Sardegnainblog.it

Gli stipendi erogati nel settore della grande distribuzione variano in base a determinati fattori. Quelli di Carrefour sono tra i più alti

Il settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) almeno relativamente al nostro Paese è spesso al centro delle discussioni e dei dibattiti in merito ai livelli retributivi e alla qualità del lavoro stesso di tutti i dipendenti.

I dati relativi agli stipendi medi di tutti i coloro che lavorano nei supermercati sono fondamentali per capire la situazione economica di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie. Uno dei marchi più noti in Italia è senza dubbio Carrefour.

Si tratta di un autentico colosso, una catena di supermercati francese fondata quasi 70 anni fa, nel lontano 1959. Nel 2018 è stato il 4/o gruppo di vendita al dettaglio nel mondo in termini di reddito e vendite e il secondo a livello europeo.

Ebbene, tutti coloro che lavorano nel gruppo Carrefour hanno la possibilità di percepire uno stipendio tra i più alti dell’intero settore della Grande Distribuzione, quanto meno nei supermercati del nostro Paese.

Gli stipendi di Carrefour sono soddisfacenti

Secondo alcuni dati acquisiti di recente e riportati da indeed, un cassiere impiegato presso il gruppo Carrefour percepisce in media uno stipendio mensile netto di circa 1.051 euro. Questa cifra se analizzata nel contesto del panorama lavorativo italiano è particolarmente significativa. Lo stipendio medio di un cassiere Carrefour risulta essere superiore del 6% rispetto alla media nazionale per la stessa mansione.

Questa retribuzione in realtà non consente di condurre una vita agiata, soprattutto nei grandi centri urbani, ma quanto meno sta ad indicare uno sforzo evidente da parte del gruppo Carrefour per posizionarsi leggermente al di sopra della media del settore. È importante sottolineare come lo stipendio base di 1.051 euro si riferisca generalmente a un impiego a tempo pieno e non tiene conto di eventuali variabili che possono incrementare la busta paga.

I dettagli retributivi e il contesto contrattuale

Il calcolo della retribuzione è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Il livello di inquadramento, l’anzianità di servizio e la posizione specifica sono tutti fattori che influenzano l’importo finale dello stipendio.

La discussione sulla retribuzione dei cassieri Carrefour riflette la più ampia necessità di adeguare gli stipendi nel settore della GDO. Un aumento del 6% sopra la media, pur essendo un segnale positivo, dimostra che la battaglia per stipendi che siano realmente adeguati al costo della vita e alla responsabilità del ruolo è ancora lunga.