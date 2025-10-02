Quindicesima mensilità, adesso non è più un’utopia | Ultim’ora: finalmente sbarca anche in Italia

Buone notizie per gli italiani. In arrivo la quindicesima mensilità! Se pensi che si tratti di un sogno ti sbagli di grosso.

Per anni se ne è parlato e discusso e, gran parte delle persone, credevano che si trattasse di un miraggio, un lusso riservato a pochi. Eppure, proprio in queste ore, tutti quanti stanno parlando della quindicesima mensilità. Inutile dire che la cosa ha fatto saltare di gioia milioni di italiani e, soprattutto sui social, l’euforia ha raggiunto le stelle.

Ma di cosa si tratta esattamente? E, soprattutto, come cambieranno le cose per una buona fetta di persone? Adesso te lo spieghiamo noi.

Come ben sappiamo, gran parte dei lavori a contratto determinato o indeterminato, garantiscono ai propri dipendenti la tredicesima e la quattordicesima. Due ‘stipendi in più’ che permettono alle persone di sostenere spese aggiuntive, togliersi qualche sfizio e tirare finalmente un sospiro di sollievo.

Ma cosa accadrebbe se ti dicessimo che, anche per te, potrebbe essere in arrivo anche la quindicesima?

Il benefit di cui tutti quanti stanno parlando in queste ore

Ebbene sì, stiamo parlando di un bonus che motiva i dipendenti, migliora il clima aziendale e aiuta a trattenere i talenti più ambiti sul mercato. Tuttavia, allo stesso tempo, alcune aziende lo vedono come un peso insostenibile e un costo aggiuntivo difficile da pianificare nei bilanci. Bisogna comunque sottolineare che i vantaggi per i lavoratori rimangono evidenti: un’entrata extra che permette di affrontare spese straordinarie e gestire meglio i risparmi.

La quindicesima potrebbe quindi rappresentare un’arma segreta per attrarre nuove risorse e non perderle a favore della concorrenza.

Le nuove strategie in arrivo nel 2025

Il mercato del lavoro è in rapida evoluzione e la quindicesima potrebbe diventare la protagonista delle nuove politiche di welfare aziendale. Alcune imprese stanno già valutando delle forme ibride: bonus personalizzati, benefit flessibili o alternative legate alla produttività. La vera sfida rimarrà comunque quella di implementare la quindicesima senza mandare in tilt i conti. La tecnologia correrà comunque in aiuto, con software come Sesamo HR che permetteranno di automatizzare calcoli, ridurre gli errori, pianificare i costi e persino personalizzare i bonus. Questo perché sempre più lavoratori si aspettano non solo lo stipendio classico, ma anche incentivi extra.

Insomma la quindicesima mensilità non è più un sogno irrealizzabile, ma un possibile futuro anche per l’Italia e per tutti quei lavoratori che, dopo tanta fatica, possono essere ripagati.