Sant’Efisio 2025 a Pula: dopo avervi presentato il programma della 369° edizione della Festa di Sant’Efisio a Cagliari a Pula, in quella che è una delle processioni più lunghe d’Europa, adesso ci concentriamo sui festeggiamenti per il Santo nella cittadina del sud ovest della Sardegna.

A Pula infatti, si trovano le rovine della città Romana di Nora, dove Sant’Efisio fu prima imprigionato e poi martirizzato, il 15 gennaio del 303. Su quel luogo si trova oggi la chiesa a lui dedicata, proprio di fronte alla spiaggia più famosa di Pula.

E allora vediamo nel dettaglio il programma degli eventi per la Festa di Sant’Efisio a Pula che, come nel caso della “Festa di Sant’Efisio a Sarroch“, si svolge in una dimensione decisamente più intima rispetto alle centinaia di migliaia di persone che assistono al passaggio del cocchio col simulacro del Santo a Cagliari.

Due i momenti più suggestivi, che si svolgono entrambi la sera del 3 maggio: la processione di Sant’Efisio tra le rovine dell’antica città di Nora e la successiva fiaccolata serale fino alla chiesa patronale. Ma andiamo con ordine.

Programma Festa Sant’Efisio a Pula:

Giovedì, 1 maggio 2025:

ore 18:00 – Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista – Celebrazione della Santa Messa con omelia

con omelia a seguire – Vie del paese – Processione accompagnata dai suonatori di launeddas, dalla banda musicale “Città di Pula” e dai gruppi folk

accompagnata dai suonatori di launeddas, dalla banda musicale “Città di Pula” e dai gruppi folk ore 21:30 – Piazza del popolo – A Ballare in concerto (musica etnica sarda)

Venerdì, 2 maggio 2025:

ore 12:00 circa – Le autorità municipali, l’Arciconfraternita ed i fedeli salutano l’arrivo del Santo all’ingresso del paese. Comincia la processione al suo interno accompagnata dai suonatori di launeddas, dalla banda musicale “città di Pula” e dai gruppi in costume sardo.

accompagnata dai suonatori di launeddas, dalla banda musicale “città di Pula” e dai gruppi in costume sardo. ore 14:30 circa – Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista – Arrivo processione e benedizione eucaristica

ore 17:30 – Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista – Celebrazione della Santa Messa presieduta da don Walter Onano.

presieduta da don Walter Onano. ore 18:30 – Partenza del simulacro del Santo per Nora , con cerimonia di accoglienza e saluto presso la chiesetta di San Raimondo e la stazione della Marina Militare

, con cerimonia di accoglienza e saluto presso la chiesetta di San Raimondo e la stazione della Marina Militare ore 20:00 – Arrivo alla chiesa di Sant’Efisio

ore 20:30 – Spettacolo pirotecnico , con i fuochi d’artificio

, con i fuochi d’artificio dalle ore 22:00 – Piazza del Popolo – Serata musicale con : Federico Scano We love 2000 , la prima festa anni 2000 d’Italia

:

Sabato, 3 maggio 2025:

ore 08:00 / 09:00 / 10:00 – Chiesa di Sant’Efisio – Sante Messe

ore 11:00 – Chiesa Sant’Efisio di Nora – Santa Messa Solenne presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Baturi, Arivescovo di Cagliari

presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Baturi, Arivescovo di Cagliari ore 17:30 – Santa Messa

ore 18:30 – Processione di Sant’Efisio a mare , il Simulacro sfila tra le rovine della vicina città romana di Nora, si ripercorre la fuga del Santo e il suo martirio sulla spiaggia, dove sorge la chiesa a lui dedicata

, il Simulacro sfila tra le rovine della vicina città romana di Nora, si ripercorre la fuga del Santo e il suo martirio sulla spiaggia, ore 20:00 – Fiaccolata da Nora alla chiesa di San Giovanni Battista a Pula

a seguire – Chiesa di San Giovanni Battista – Santa Messa

ore 22:00 – Piazza del Popolo – Musica con l’esibizione dei Sonora

ore 23:00 – Via Segni (uscita via Piave) – Spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio

Domenica, 4 maggio 2025:

ore 07:00 – Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista – Santa Messa

ore 07:45 circa (dopo la Santa Messa) – Partenza da Pula per Cagliari

ore 20:00 – Piazza del popolo – Gara poetica campidanese

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di seguire la pagina Facebook del Comune di Pula.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: