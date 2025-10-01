Per vivere qui ti devi svenare: ecco la città più cara d’Italia | Milano e Venezia fuori dalla top 10

Valentina Barbieri 1 Ottobre 2025
Cartina italiana (Canva) Sardegnainblog.it

Sei abituato a pensare che Milano e Venezia siano le città più care d’Italia? Ti sbagli di grosso e la top 10 ti sorprenderà!

Il 2025 sta mettendo a dura prova i portafogli degli italiani e il caro vita è ormai una realtà a tutti gli effetti. Tuttavia, esistono delle città in cui vivere ha un costo maggiore e dove, purtroppo, non tutti possono andare avanti serenamente. Alcuni territori italiani stanno infatti facendo pagare un prezzo altissimo, mentre altri continuano a resistere.

Se anche tu sei fermamente convinto che le città più costose d’Italia siano Milano e Venezia, ti stai sbagliando di grosso. Ecco perché.

L’Italia è indubbiamente una delle nazioni più sognate dal mondo intero e in cui, per una ragione o per un’altra, vorrebbero tutti quanti viverci. Tuttavia, dietro ai paesaggi mozzafiato e alle centinaia di tradizioni, il nostro Paese è anche particolarmente costoso e non alla portata di chiunque. L’Unione Nazionale Consumatori, sulla base di alcuni recenti dati ISTAT, ha deciso di elaborare una classifica delle città più costose.

Inutile dire che i risultati hanno sorpreso tutti quanti e in pochi si sarebbero potuti aspettare una top 10 simile.

La classifica delle città più care secondo gli esperti

Tali dati sono stati aggiornati a febbraio 2025 e fotografano alla perfezione le differenze di prezzi che è possibile trovare in Italia. Grandi metropoli come Milano, Roma e Venezia restano addirittura fuori dalle prime dieci posizioni, mentre i centri meno ‘sospetti’ finiscono sul podio delle città più care della nostra nazione. Ci troviamo comunque in un contesto che vede l’indice dei prezzi al consumo segnare un +0,2%, rispetto al +1,6% del mese di gennaio. Numeri che, nonostante possano sembrare superflui, nel corso del tempo potrebbero aumentare sempre di più.

Ma quali sono dunque le città più costose secondo gli esperti e quelle in cui, al contrario, è più conveniente viverci? Adesso te lo spieghiamo noi.

Bolzano
La città di Bolzano (Canva) Sardegnainblog.it

Il divario dei costi nella nostra nazione

Sul gradino più alto del podio si piazza Bolzano, con un’inflazione del +2,6% e un rincaro annuo da 753 euro a famiglia. A seguire Rimini (+2,7% e 734 euro) e Siena (+2,6% e 633 euro). In top 10 troviamo inoltre Padova, Siracusa, Bologna, Imperia, Piacenza, Ferrara e Bergamo. Al contrario, esistono comunque delle città in cui è possibile trovare un sospiro di sollievo. Tra queste troviamo Lodi, con solo un +0,8% e un impatto di 210 euro l’anno per famiglia. Anche Caserta e Catanzaro rimangono, per il momento, delle zone in cui il portafoglio dei cittadini regge meglio l’urto.

Insomma, una classifica decisamente sorprendente, che ribalta moti luoghi comuni su Milano, Venezia e diverse altre città. E tu ne eri a conoscenza?