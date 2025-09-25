Oristano, in 200 contestano il nuovo piano viario | Pioggia di osservazioni su traffico e circolazione

Oristano, oltre 200 persone contestano il nuovo piano del traffico: tutto quello che serve sapere su traffico e circolazione

La situazione, legata al traffico ed alla circolazione, in quel di Oristano sta diventando sempre più caotica e confusionaria. Soprattutto per quanto riguarda le strade dove i quartieri residenziali sono state trasformate in delle vere e proprie aree di scorrimento.

Insomma, un rischio crescente soprattutto i soccorsi. Troppo per i cittadini della comunità sarda. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che ben 206 cittadini hanno presentato le loro osservazioni al Piano Urbano del Traffico 2025.

A guidare questa protesta l’avvocato Gianfranco Cubadde ed il geometra Gesuino Podda. Tra coloro che hanno messo “nero su bianco” ci sono anche vigili del fuoco, operatori del 118 e appartenenti alle forze dell’ordine.

Una partecipazione importante che ha un solo obiettivo: quello di sottolineare, una volta e per tutte, la gravità delle criticità sollevate nel comune di Oristano.

Oristano, protestano gli oltre 200 cittadini: la loro richiesta

Il punto più contestato riguarda via delle Libertà. L’attuale sistema, con tanto di ingresso da via Repubblica, avrebbe prodotto un incremento del traffico in via Carpaccio. Quest’ultima è una nota strada residenziale percorsa a velocità elevata senza adeguati dissuasori. Senza dimenticare, inoltre, la “congestione e disordine viario” nell’area dei giardini di viale Repubblica e vicino alla chiesa di San Giuseppe.

La situazione, inoltre, è sempre più preoccupante se si considera anche il pericolo di rallentamenti nell’uscita dei mezzi di soccorso partendo da via Rockefeller verso la direttrice Brabau. Di conseguenza non si sono fatte attendere le proposte per cercare di rimediare a tutto questo.

Oristano, non mancano le proteste: situazione complicata per i cittadini

Come annunciato in precedenza non sono mancate le proposte come: “ripristino dell’accesso a via della Libertà da via Mattei, vietando l’ingresso da via Repubblica”, “istituzione di zone 30 e sensi unici complementari in via Carpaccio”, “corsie preferenziali e priorità assoluta ai mezzi di soccorso”.

Senza dimenticare, inoltre, una revisione complessiva della circolazione attorno ai giardini. Un argomento molto importante è anche quello che riguarda il richiamo alla nuova circonvallazione ovest, considerata “un’alternativa sicura per l’accesso alla città, da promuovere con segnaletica e campagne informative”. Insomma, non resta che attendere le risposte in merito. Se ci saranno.