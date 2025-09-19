Castelsardo, sparita dopo una notte in un locale di Palau: di Cinzia nessuna traccia da venerdì | Scatta la denuncia

Castelsardo, non si hanno più notizie di Cinzia Pinna: la 33enne, scomparsa dopo una serata in un locale a Palau, ha fatto perdere le tracce

Il tempo passa e la preoccupazione cresce sempre di più. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. La Sardegna intera, in particolar modo la comunità di Castelsardo, sta vivendo giorni di pura ansia in merito alla scomparsa di una sua concittadina.

Si tratta di Cinzia Pinna che, da meno di una settimana, ha fatto perdere completamente le sue tracce. A lanciare l’allarme ci ha pensato sua sorella Carlotta.

Secondo quanto annunciato da quest’ultima pare che la sorella, dopo aver trascorso la serata in un locale a Palau tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre, sia sparita nel nulla. Letteralmente.

Nessuno ha sue notizie. Il cellulare staccato e la preoccupazione che aumenta ogni giorno di più. Dopo 24 ore dalla scomparsa sono partite le indagini da parte delle forze dell’ordine per rintracciare la donna.

Castelsardo, non si hanno più notizie di Cinzia: l’appello della sorella

I familiari, da quel giorno, non riescono più a mettersi in contatto con la donna visto che il suo cellulare, come annunciato in precedenza, risulta irraggiungibile. La famiglia, senza perdere altro tempo, ha deciso di affidarsi ai social network per lanciare un appello. In particolar modo la sorella Carlotta che, su Facebook, ha lanciato un appello alle persone se avessero visto o meno sua sorella in questi giorni.

Per ora, però, ogni tipo di tentativo di risposte positive è stato vano. Anche gli amici della 33enne, intanto, condividono l’appello disperato dei suoi familiari che vogliono solamente una cosa: poter riabbracciare, quanto prima, la loro Cinzia e sperare che la ragazza stia bene.

Castelsardo, continuano le ricerche per ritrovare Cinzia

La sorella Carlotta, nei suoi post d’allarme, ha invitato coloro che abbiano notizie o se l’avessero vista di contattarla direttamente. Un appello che è stato condiviso da molti utenti che, nel loro, stanno dando un prezioso contributo alla ricerca.

Fino a questo momento, però, non si hanno ancora aggiornamenti su Cinzia che sembra essere sparita nel nulla. La speranza, ovviamente, è che possa ritornare quanto prima nella sua abitazione. Conferme, da chi la conosce bene, rivelano che si tratta della prima volta che la 33enne fa perdere le sue tracce in questo modo e per questo lungo periodo di tempo.