Cagliari, irrompe in un negozio di via Pola: minaccia la commessa e tenta la rapina | Arrestato 23enne dai carabinieri

Cagliari, paura in un negozio a via Pola: un uomo di 23 anni ha minacciato e rapinato la commessa, arrestato dai carabinieri

Momenti di grande apprensione e preoccupazione quelli che si sono verificati nel primo pomeriggio di martedì 16 ottobre. Il tutto si è verificato nella città di Cagliari, precisamente in un noto negozio situato in via Pola.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che un uomo, di anni 23 di origine senegalesi, si è introdotto in un negozio di prodotti per la cura della persona. Di certo non con buone intenzioni visto che era armato.

Il suo scopo, quindi, era quello di effettuare una rapina. Tra l’altro riuscendoci. Anche se la “gioia” di aver compiuto il colpo è durata pochissimo visto che, appunto, a fargli visita sono stati i carabinieri che lo hanno arrestato.

L’uomo, subito dopo la rapina, ha tentato di fuggire dopo aver sottratto merce dal valore di circa 700 euro. Il personaggio in questione è un volto noto delle forze dell’ordine che, già in passato, lo avevano arrestato per lo stesso motivo.

Cagliari, 23enne senegalese arrestato per rapina: volto noto dei cc

Si tratta di un senza fissa dimora ed, appunto, un volto già noto alle forze dell’ordine. Una volta superato le casse, con la merce in mano, è stato sorpreso da un dipendente del negozio. Quest’ultimo, in tutti i modi, ha cercato di fermarlo. Nel cercare la fuga il 23enne non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di minacciare la donna. In questo modo creando, ancora di più, momenti di fortissima apprensione.

Successivamente, però, il senegalese è stato fermato dai carabinieri mentre stava cercando di allontanarsi a piedi. Una corsa che, purtroppo per lui, è durata pochissimo. Ammanettato e portato al Comando Provinciale, dopo le formalità di rito è stato arrestato per rapina e trattenuto nelle camere di sicurezza.

Cagliari, tenta la fuga dopo aver rubato in un negozio: arrestato senegalese

Successivamente l’uomo, nelle prime ore di mercoledì 17 settembre, è stato portato dinanzi al giudice per il processo con rito direttissimo. Su disposizione, ovviamente, dell’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la titolare e la dipendente del negozio, invece, sono ancora sotto shock per quello che hanno subito. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della comunità ed anche dei social network.