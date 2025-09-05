Capoterra, prosegue la lotta contro le blatte: disinfestazioni in programma l’8 e 9 settembre

Capoterra, continua la lotta contro le blatte. Proseguono i programmi di disinfestazione: in programma l’8 e 9 settembre

La situazione che si sta verificando, in quel di Capoterra, non è assolutamente delle migliori. Soprattutto quando l’argomento in questione riguarda le blatte, un vero e proprio nemico per gli abitanti della zona.

Gli stessi che, in più di una occasione, hanno chiesto aiuto al Comune per fare in modo che questo fenomeno si interrompa quanto prima. La soluzione, ovviamente, è quella di una vera e propria disinfestazione.

Un appello che, fortunatamente, è stato accolto nel migliore dei modi. Nuovi interventi, infatti, sono pronti ad andare in atto. L’obiettivo, come annunciato in precedenza, è quello di sconfiggere il problema.

Tanto è vero che il Comune, con la collaborazione importante da parte della Città Metropolitana, ha deciso di effettuare altri due nuovi interventi. Gli stessi che verranno avviati direttamente dai tecnici della “Pro Service” per conto del “Centro antinsetti”.

Capoterra, nuovi interventi di disinfestazione: parte la guerra alle blatte

Il prossimo appuntamento si terrà l’8 settembre. Precisamente nei pozzetti d’ispezione fognaria delle vie del Tamerice, del Mirto, del Lentischio, della Ferula, delle Felci e del Ginepro. Gli interventi, come annunciato in una nota, inizieranno dal mattino presto. Precisamente alle ore 08:30 ed andranno avanti poco prima di mezzogiorno.

Il giorno successivo, 9 settembre, si andrà avanti con la seconda tranche. L’intervento, in questo caso, verrà esteso su altre parti come: vie Val d’Aosta, ,Lombardia, Bologna, Cagliari e Trieste. Proprio in quelle zone, infatti, il concentrato di blatte è impressionante.

Capoterra, disinfestazione contro le blatte: gli ultimi aggiornamenti

Come in ogni procedimento di disinfestazione è consigliabile non lasciare all’aria aperta lenzuola e biancheria. In quel periodo, infatti, durante l’intervento bisogna tenere tutti gli infissi chiusi. Evitare di mettere fuori anche erbe aromatiche coltivate in vaso, animali domestici e giocattoli.

Allo stesso tempo è assolutamente sconsigliabile transitare e stazionare durante le operazioni di disinfestazione. E, soprattutto, per tutti i 30 minuti successivi al passaggio dei tecnici della “Pro Service”. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare o dal sito del Comune oppure direttamente sui social network nelle prossime ore.