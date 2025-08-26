Villasimius, ruba al supermercato nonostante l’obbligo di dimora | Presi prodotti per 190 euro: fermato dai militari

Villasimius, nonostante l’obbligo di dimora un uomo ha rubato al supermercato: presi prodotti da 190 euro. Arrivano i carabinieri

Il tutto è avvenuto in quel di Villasimius dove un uomo di 41 anni, disoccupato, conosciuto dalle forze dell’ordine si è reso protagonista di un bruttissimo episodio di cronaca.

Tanto è vero che i carabinieri locali sono stati costretti ad intervenire. Con tanto di denuncia nei suoi confronti. Motivo? Per il reato di furto aggravato. Le novità non sono finite qui visto che l’uomo in questione era sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di dimore nel comune.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali sardi pare che l’uomo sia stato sorpreso direttamente dai militari dell’arma. Il tutto dopo una segnalazione di furto in un supermercato in via Raffaello.

A quanto pare il 41enne avrebbe rubato una quantità importante di generi alimentari e di bevande. Per un costo complessivo di ben 190 euro. L’uomo ha cercato, in tutti i modi, di allontanarsi rapidamente dal luogo dell’accaduto, ma i carabinieri lo hanno subito bloccato.

La merce, di conseguenza, è stata restituita al legittimo supermercato. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, aveva fatto immediatamente il giro della città e dei social network. Come annunciato in precedenza, dopo che erano state svolte tutte le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Successivamente è stato sottoposto, ancora una volta, agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni, intanto, dovrà presentarsi in tribunale in attesa dell’udienza di convalida. Da non escludere, invece, che il 41enne possa essere anche processato per direttissima.

Il comune sardo, negli ultimi giorni, si era reso protagonista di un altro episodio di cronaca. Ovvero quello degli incendi che hanno creato molta preoccupazione per tutta l’intera isola. Tanto è vero che le fiamme erano arrivate addirittura a ridosso della spiaggia dove erano presenti moltissimi bagnanti. C’è chi è scappato, per evitare intossicazioni ed altro, chi ha voluto registrare il momento con filmati che sono stati pubblicati successivamente in rete.

Adesso, invece, di Villasimius si parla in merito a questo furto che ha sconvolto una intera comunità. I carabinieri, successivamente, non hanno perso altro tempo ed hanno immediatamente individuato il personaggio in questione. Lo stesso che, come annunciato in precedenza, è un volto noto delle forze dell’ordine.