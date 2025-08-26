Cibo per gatti, Lidl te lo tira dietro: offerta a tempo limitato | Con 6.99€ stai a posto per un mese

I nostri amici felini possono vivere di rendita se compri il loro cibo da Lidl. Una montagna di bontà per pochi spicci.

In Italia, ci sono molte più famiglie con almeno un gatto rispetto a quelle con almeno un figlio. Tuttavia, così come la propria prole anche gli amici pelosi hanno bisogno di molte cure, affetto e prodotti specifici.

Chiunque abbia un gatto, lo sa: servono la lettiera, le ciotoline e il cibo per poter nutrire al meglio il proprio animale domestico.

A volte, però, i costi degli alimenti per gatti sono piuttosto proibitivi e si devono fare alcuni compromessi per poter comprare il cibo al nostro amico peloso.

Per fortuna che c’è Lidl a spalleggiarci, dal momento che adesso puoi trovare sui suoi scaffali il cibo per gatti ad un prezzo mai visto prima.

Vita da gatto

Decidere di trascorrere parte della tua vita con un micio ha i suoi alti e bassi (più alti che bassi, per fortuna). Purtroppo, sappiamo bene che in linea generale sarà il nostro amico a quattro zampe a lasciarci per primo ma per il tempo che passiamo insieme a lui dobbiamo offrirgli le cose migliori che possiamo permetterci.

Il cibo degli animali è piuttosto costoso, ma il supermercato 100% Made in German ha la soluzione ideale (come spesso accade). Puoi trovare un’offerta limitata che non ti farà pensare al cibo del tuo gatto per un mese intero. Da Lidl puoi fare scorta di cibo per il tuo micio senza spendere una fortuna, perché con meno di 7 euro ti porti a casa un mucchio di roba.

Offerta limitata

Per i gatti, come anche per i cani, ci sono prevalentemente due tipi di cibo: il secco e l’umido (anche detti i croccantini e la carne). In questi giorni, Lidl sta facendo un’offerta imperdibile proprio per il secondo tipo di cibo. Ci sono le bustine di carne in forte sconto e puoi portarti a casa la scorta per un mese a soli 6.99€.

Stiamo parlando del formato convenienza del marchio Coshida, che in una scatola XXL ha racchiuso 24 bustine di carne da 100 grammi l’una per un totale di 2.400 grammi di cibo umido per il tuo micio. Con una scorta del genere, tu e il tuo gatto potete stare tranquilli per un mese intero e non subisci nessun salasso dato che questa scatola piena di cibo per gatti costa solo 6.99€. Affrettati prima che le scorte si esauriscano del tutto.