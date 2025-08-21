Daiquiri, è lui il re dell’estate vip in Sardegna | Addio mix esotici: torna il cocktail vintage che piace (ancora) a tutti

Daiquiri, è lui il cocktail della Sardegna di questa estate: niente da fare per i mix esotici, il vintage continua a piacere (ancora) a tutti

Basta con le novità per quanto riguarda i cocktail. Almeno in Sardegna visto che, in questa caldissima estate 2025, ritorna a fare da padrone uno dei drink più famosi degli ultimi anni.

Stiamo parlando, ovviamente, del Daiquiri. In particolar modo in Costa Smeralda, uno dei luoghi più amati dai vip e calciatori, è il cocktail più richiesto.

A confermarlo ci ha pensato il miglior sommelier d’Italia di quest’anno, Andrea Belleri. Quest’ultimo, nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni dell’Adnkronos, ha spiegato il motivo.

Queste sono alcune delle sue parole: “L’estate 2025 segna un deciso ritorno ai cocktail caraibici. Il Daiquiri è prepotentemente tornato in voga e potrebbe sicuramente essere definito il cocktail dell’estate 2025“.

Daiquiri, è lui il re di quest’estate: tutti pazzi in Costa Smeralda

Per Balleri non ci sono dubbi: “Il Daiquiri sta tornando a vivere una seconda giovinezza. Anche perché questo drink sta continuando a spopolare nella sua versione più classica. Ovvero quella a base di rum, succo di lime e zucchero“.

Senza dimenticare, inoltre, le sue versioni più frozen: “Da non sottovalutare, invece, l’El Fioridita e lo Strawberry Daiquiri. Quest’ultimo fatto con le fragole“. Insomma, un bel lavoro per i barman di tutti i locali non solo della Costa Smeralda, ma di tutti gli altri posti estivi della Sardegna.

Daiquiri, tutti in piedi per il cocktail di questa estate in Costa Smeralda

Cos’è il Daiquiri? Non è altro che un cocktail classico a base di rum bianco, succo di lime fresco e zucchero di canna, shakerato con ghiaccio e servito solitamente in una coppetta da cocktail. Nato a fine 800 nella zona mineraria di Daiquirí, vicino a Santiago di Cuba, fu reso celebre da personalità come Ernest Hemingway. Una semplicità che lo ha reso immortale: fresco, agrumato, equilibrato.

Proprio in Sardegna sta vivendo una seconda giovinezza. Tanto è vero che è ritornato ad essere protagonista negli aperitivi glamour di Costa Smeralda, Villasimius e Alghero, scelto da vip e appassionati del buon bere come alternativa ai cocktail modaioli. Con il suo stile rétro e il gusto pulito. Insomma, anche in questi casi la vera classe non passa mai di moda.