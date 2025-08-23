Sagra del Pesce, è Silius la regina dell’estate sarda | Fritture a volontà, artigianato e musica: in migliaia per il piatto più amato

Sagra del Pesce, a Silius è andata in scena uno degli eventi più importanti di sempre: cibo, musica e molto altro

Un importante evento quello che si è svolto nella serata di mercoledì 13 agosto in quel di Silius. E’ andata in scena, infatti, la “Sagra del Pesce“. Nel comune, situato nella provincia nel Sud della Sardegna, il tutto è iniziato alle ore 18.

Un evento che ha valorizzato, senza ombra di dubbio, o sapori del mare con una proposta culinaria molto ricca. Tra i cibi pronto e, soprattutto degustati, erano presenti: fritture miste, grigliate di pesce, zuppa di mare e primi piatti saporiti.

La preparazione, la degustazione e tutto quello che si è verificato durante l’evento è stato pubblicato sui social network. Non è finita qui visto che, come protagonisti indiscussi, anche: contorni tradizionali, pane casareccio, dolci tipici e bevande locali (vino in primis).

Un evento a cui hanno partecipato moltissime persone. Non solamente cittadini del posto, ma anche tantissimi turisti che non hanno voluto assolutamente mancare a questo grande appuntamento.

Silius, grande successo per la “Sagra del Pesce” tutti i dettagli

Un clima di festa quello che si è verificato nel centro del paese. Anche perché, tra i presenti, anche alcuni mercatini e stand dedicati solo ed esclusivamente all’artigianato e prodotti alimentari. Senza dimenticare, inoltre, prodotti in ceramica, gioielli, tessuti tradizionali ed oggetti realizzati a mano.

Ad accompagnare le persone, che nel frattempo degustavano i piatti tipici sardi dedicati al pesce, anche spettacoli folkloristici e molto altro ancora come: musica dal vivo e balli sardi. Presenti anche moltissimi bambini che sono stati parecchio impegnati grazie a momenti di animazione ed attività serali per tutte le età.

Sagra del pesce, evento perfettamente riuscito: grande successo a Silius

La “Sagra del Pesce Fritto”, a Silius, si contraddistingue sempre come un evento conviviale e ricco di tradizione. Insomma, una buona occasione per le famiglie, turisti e molto altro nel trascorrere una serata all’insegna del divertimento, del buon cibo e di tutto quello che una regione importante come la Sardegna sa regalare.

Una buona occasione per gustare piatti di mare autentici, scoprire l’artigianato locale ed immergersi nella cultura folk sarda. Il tutto, ovviamente, in un clima di festa.