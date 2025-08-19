Sant’Antioco, ritrovato cadavere in mare | Continuano le ricerche: dispersi i compagni di viaggio

Sant’Antioco, tragica scoperta nelle ultime ore: ritrovato il corpo, senza vita, di un migrante. Continuano le ricerche

Una tragica scoperta quella che è stata effettuata davanti alle coste di Sant’Antioco. Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 agosto è stato ritrovato il corpo, senza vita, di un uomo. Secondo quanto annunciato da più fonti e media locali si tratterebbe di un migrante.

A quanto pare risultava essere uno dei dispersi, con le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera che stavano cercando qualche ora prima nelle acque. Proprio di fronte all’isola.

Non è da escludere che, per cause ancora da accertare, il barchino utilizzato per il viaggio abbia avuto non pochi problemi dal Nord Africa alla Sardegna. Il mezzo potrebbe essere finito in acqua a poche miglia dalla riva.

Uno di loro, quasi 24 ore prima, era stato fortunatamente tratto in salvo da parte di una motovedetta. Adesso, però, la preoccupazione è rivolta verso gli altri passeggeri (almeno una decina). Le ricerche, in ogni caso, continuano senza sosta. Del mezzo di trasporto, però, ancora nessuna traccia.

Sant’Antioco, ritrovato corpo senza vita di un migrante: continuano le ricerche

Le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera stanno continuando, senza sosta, a pattugliare la zona in alto mare. Nessuna traccia ancora da parte dei migranti scomparsi. Come annunciato in precedenza, in merito a questa tragedia, non è da escludere che possano esserci problemi tecnici all’imbarcazione durante la tratta che avrebbe dovuto portarli in Sardegna.

La preoccupazione più importante, però, è che si teme per la vita di almeno una decina di persone che avrebbero fatto perdere ogni tipo di traccia. Il ritrovamento del cadavere del migrante è avvenuto a circa 13 miglia da Capo Sperone. Successivamente il cadavere è stato trasportato al porto di Sant’Antioco dalla motovedetta della Guardia Costiera di Carloforte.

Sant’Antioco, nessuna novità sul ritrovamento di altri corpi

A segnalare il tutto ci hanno pensato le compagnie barracellari dell’isola che hanno lanciato l’allarme. Purtroppo non si tratta affatto del primo episodio che si verifica in quest’anno.

Gli ultimi dati aggiornati sono spaventosi: in questo 2025, infatti, sono stati trovati senza vita i corpi di ben 947 persone. Un dato, purtroppo, che a quanto pare è costretto ad aumentare sempre di più. Soprattutto in merito agli ultimi aggiornamenti che giungono proprio dalla Sardegna.