Sassari, anziana scompare nel nulla e scatta l’allarme | Ritrovata dopo ore: malata di Alzheimer, è in buone condizioni

Sassari, per ore non sono state rese note informazioni su una anziana donna che aveva fatto perdere le proprie tracce: poi il lieto fine

Tutto è bene quel che finisce bene. Ciò, però, non toglie assolutamente che quelle che sono appena trascorse sono state ore dove a regnare è stata solamente una cosa: la paura.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la Sardegna ha vissuto un momento di preoccupazione non indifferente per quanto riguarda la vita di una donna.

Un episodio di cronaca che, fortunatamente, si è concluso a lieto fine. Anche se, purtroppo, aveva tutte le basi per trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Il tutto è accaduto in quel di Sassari. Protagonista una anziana donna che, per diverse ore, aveva fatto perdere le proprie tracce. Tanto da far scattare l’allarme in città.

Sassari, donna malata di Alzheimer fa perdere le tracce: ritrovata viva

Il tutto si è verificato nelle prime ore di lunedì 4 agosto dove una anziana donna si era allontanata, di sua spontanea volontà, dalla struttura dove attualmente vive. Come annunciato in precedenza il tutto si è verificato a Sassari. La donna, malata di Alzheimer, non aveva fatto ritorno all’interno della struttura. Il personale non ha voluto perdere altro tempo ed ha lanciato l’allarme. Immediate sono state le ricerche. Anche le forze dell’ordine sono scesi in prima fila per cercare la donna.

Le ore passavano inesorabilmente e la preoccupazione aumentava sempre di più. In molti, sin da subito, avevano temuto il peggio per la povera anziana. Anche il figlio, sui social network, aveva lanciato diversi appelli con la speranza che qualcuno avesse notizie della madre. Dopo diverse ore di paura, però, la buona notizia: ovvero che la donna era stata ritrovata viva ed in buone condizioni. Lo stesso figlio, successivamente, ha voluto rassicurare i suoi contatti per come si era conclusa la vicenda. Ovviamente in positivo.

Sassari, anziana donna ritrovata dopo ore: sta bene

Come annunciato in precedenza l’anziana donna è stata ritrovata in buone condizioni. Tanto è vero che i suoi cari, dopo lo spavento, l’hanno abbracciata. La notizia della sua scomparsa aveva attivato, sin da subito, le ricerche.

Uno spavento non indifferente per i cittadini di Sassari e per tutti i sardi che avevano mostrato la loro preoccupazione sui social network. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi possibili.