In estate lo facciamo tutti, ma il Codice della strada non lo permette | Oltre 400€ di multa: vacanze rovinate se ti fai beccare

C’è un errore che d’estate commettiamo tutti quanti, ma che potrebbe costarti centinaia e centinaia di euro. Ecco di cosa si tratta.

L’estate è ormai cominciata da qualche settimana e con essa è arrivato anche il caldo torrido che sembra sciogliere l’asfalto delle città. Soprattutto per chi è alla guida di un veicolo, queste temperature possono risultare un vero e proprio incubo. Tuttavia, esiste un errore che viene commesso da gran parte dei guidatori, ma che potrebbe farti svuotare il portafoglio in un batter d’occhio.

Il Codice della Strada parla chiaro e se non vuoi pagare oltre 400 euro di multa, ecco tutto quello che dovresti sapere su questa legge.

Quando durante i mesi estivi entriamo dentro l’abitacolo del nostro veicolo, la sensazione è quella di essere in un vero e proprio forno. Quante volte ti sarà capitato d’altronde di leggere 40° percepiti e desiderare solamente un po’ di aria fresca? Purtroppo, è proprio in quei momenti che la tentazione prende il sopravvento e, spesso e volentieri, finiamo per commettere un errore madornale.

Ma di cosa si tratta? E perché il Codice della Strada non approva assolutamente questo comportamento? Adesso te lo spieghiamo noi.

L’errore che d’estate potrebbe costarti caro

Per cercare di rinfrescare l’abitacolo del proprio veicolo, gran parte dei guidatori accende il motore, lascia l’aria condizionata accesa e aspetta qualche minuto prima che la macchina sia ‘vivibile’. Un gesto che può sembrare banale e che milioni di italiani fanno senza pensarci due volte. Tuttavia, la legge è molto più severa di quanto possiamo immaginare e questo comportamento è assolutamente vietato dal Codice della Strada.

Se dovessi essere beccato dalle autorità intento ad accendere il motore per rinfrescarti, potresti rischiare una multa da capogiro.

La multa prevista dal Codice della Strada

Ebbene sì, commettendo questo piccolo, ma ‘fatale’ errore, potresti rischiare multe fino a 400 euro. La norma è chiara: il motore va spento non appena il veicolo è fermo, sia per motivi ambientali che di sicurezza. Soprattutto per quanto riguarda le località di mare e i centri turistici, i controlli sono sempre più frequenti ed hanno messo a dura prova migliaia di persone. Dunque, la prossima volta che il sole ti cuocerà come se fosse un forno, ricordati questa terribile sanzione e pensaci due volte prima di accendere l’aria condizionata.

Soltanto così potrai evitare di svuotarti il portafoglio e soprattutto non inquinerai inutilmente l’aria. La legge non perdona, ma neanche l’ambiente è da sottovalutare!