Sagra degli Asparagi e Finocchietti Selvatici 2025 a Boroneddu: sono stati già ufficializzati la nuova data e il nuovo programma della “Sagra degli Asparagi e Finocchietti Selvatici“, che quest’anno arriva alla sua trentaseiesima edizione. L’attesa sagra si svolgerà quindi nella giornata di domenica 6 aprile 2025 a Boroneddu, piccolo centro del Barigadu, in provincia di Oristano (subito dopo Ghilarza in direzione del lago Omodeo),

La manifestazione è organizzata dalla locale pro loco con il patrocinio del “Comune di Boroneddu” e dell’ “Unione Comuni del Guilcer“. In programma stand, degustazioni e la musica, confermata anche quest’anno, dei Dilliriana.

Programma della Sagra degli Asparagi e Finocchietti Selvatici :

Domenica, 6 aprile 2025:

dalle ore 10:00 alle ore 11:30 – Escursione in gommone sul lago Omodeo (prenotazioni al numero di telefono 347 384 6907)

(prenotazioni al numero di telefono 347 384 6907) ore 11:00 – Apertura stand e musica

ore 12:00 – Inizio degustazione con prodotti tipici a base di asparagi e finocchietti selvatici

ore 15:00 – Musica etnofolk con il gruppo Fantasias de Ballos

dalle ore 15:00 alle ore 16:30 – Escursione in gommone sul lago Omodeo (prenotazioni al numero di telefono 347 384 6907)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Boroneddu.

Dove si trova e come arrivare a Boroneddu:

