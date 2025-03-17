Sagra degli Asparagi e Finocchietti Selvatici 2025 a Boroneddu, ecco il programma di domenica 6 aprile 2025!
L'attesa sagra si svolgerà quindi nella giornata di domenica 6 aprile 2025 a Boroneddu, piccolo centro del Barigadu, in provincia di Oristano (subito dopo Ghilarza in direzione del lago Omodeo),
La manifestazione è organizzata dalla locale pro loco con il patrocinio del “Comune di Boroneddu” e dell’ “Unione Comuni del Guilcer“. In programma stand, degustazioni e la musica, confermata anche quest’anno, dei Dilliriana.
Programma della Sagra degli Asparagi e Finocchietti Selvatici:
Domenica, 6 aprile 2025:
- dalle ore 10:00 alle ore 11:30 – Escursione in gommone sul lago Omodeo (prenotazioni al numero di telefono 347 384 6907)
- ore 11:00 – Apertura stand e musica
- ore 12:00 – Inizio degustazione con prodotti tipici a base di asparagi e finocchietti selvatici
- ore 15:00 –Musica etnofolk con il gruppo Fantasias de Ballos
- dalle ore 15:00 alle ore 16:30 – Escursione in gommone sul lago Omodeo (prenotazioni al numero di telefono 347 384 6907)
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Dove si trova e come arrivare a Boroneddu:
