Scopri le date, gli orari e il programma del Carnevale di Iglesias 2025, con sfilate di maschere, feste in piazza, concerti e il suggestivo rogo di Norfieddu nel centro storico. Tutto quello che c’è da sapere su dove si svolge, come arrivare e dove dormire a Iglesias.

Carnevale 2025 ad Iglesias: negli ultimi anni Iglesias di è dimostrata una città molto attiva e vivace, con numerose feste di piazza e concerti distribuiti in tutto l’anno solare. La tradizione continua con il carnevale 2025 a Iglesias, con ben 4 appuntamenti di rilievo in calendario per il “Carnival Party“: dal 22 febbraio all’8 marzo 2025!

E allora andiamo alla scoperta del programma del Carnevale di Iglesias, che animerà il centro storico medievale della città mineraria del sud ovest della Sardegna. Trovate invece qui le date delle altre sfilate di carnevale nel Sulcis e in Sardegna.

Feste e sfilate di Carnevale, Iglesias:

Sabato, 22 febbraio 2025:

dalle ore 17:00 – Palestra Il Pallone, in via Pacinotti – Apertura del Carnevale di Iglesias , con una grande festa all’insegna di animazione, musica e tanto divertimento a a cura di Seconda Stella in collaborazione con Parrocchia San Pio X. Durante la serata: DJ set mascotte sorprese per grandi e piccini

Giovedì, 27 febbraio 2025 – Giovedì Grasso :

dalle ore 17:00 – Piazza Sella – Festa di carnevale, con animazione, musica travolgente con DJ set e simpatiche mascotte. A cura di Angel Eventi

Venerdì, 7 marzo 2025:

dalle ore 18:00 – Centro storico di Iglesias – Maschere danzanti , con maschere, danze e dolci tipici. In particolare: Le scuole di ballo , che animeranno le vie del centro la zeppolata con il gruppo folkloristico Città di Iglesias (piazza Lamarmora)

Sabato, 8 marzo 2025:

dalle ore 17:00 – Centro storico – Gran finale del Carnevale Iglesiente 2025 : ore 17:00 – Grande parata di Carnevale con partenza da via Isonzo ore 18:15 – Arrivo in piazza Sella ore 18:30 – Premiazioni delle migliori maschere ore 19:00 – Rogo di Norfieddu ore 19:30 – Start Party in piazza con DJ B-Miken ore 21:00 – DJ Andrea Laddo ore 22:00 – Special Guest Dusty Kid ore 23:30 – DJ Bernard ore 24:00 – Closing

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli su ogni evento e per eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo all’aggiornatissima pagina Facebook del Comune di Iglesias, dove troverete tutto ciò che state cercando.

Dove dormire a Iglesias:

Se venie da lontano e volete godervi appieno il carnevale di Iglesias, allora dovete dormire in città, eccovi le migliori offerte delle strutture ricettive iglesienti tra B&B, hotel, agriturismo, affittacamere e case vacanza. Prenotate subito, anche online, prima che finiscano le migliori offerte.

Dove si trova e come arrivare nel centro storico di Iglesias:

