Sagra de Su Succu 2024 a Busachi: torna anche quest’anno a Busachi – nella giornata di domenica 18 agosto 2024 – l’attesa “Sagra de su Succu“, un tipo di pasta fatta a mano che viene cotta in un brodo di carni miste con pecorino fresco filante e zafferano.

La manifestazione darà anche spazio ai diversi momenti del matrimonio tipico busachese. Come da tradizione infatti la sagra si divide in tre momenti:

Su Presente , ovvero il corteo di ragazze con i costumi tradizionali che sfilano per le vie del paese con in testa canestri e cesti ricolmi di pane, pasta e dolci fatti in casa (si ripropone così l’antico cerimoniale, legato al matrimonio, con cui si trasportavano gli alimenti occorrenti per la festa, presso la nuova dimora degli sposi);

Si trattava infatti di un piatto “ricco” che veniva preparato solo nelle grandi occasioni come matrimoni, Pasqua e Natale.

Programma de su Succu a Busachi:

Domenica, 18 agosto 2024:

ore 10:00 – Piazza Italia (punto di partenza) – Tour guidato “Le vie del lino” , dal seme al telaio (su prenotazione)

, dal seme al telaio (su prenotazione) ore 15:00 – Antica dimora signorile – Dimostrazione de “Sa Lessia” , antica pratica per il lavaggio delle matasse e dei tessuti di lino

, antica pratica per il lavaggio delle matasse e dei tessuti di lino ore 16:15 – Centro servizi – La vestizione : vestizione in abito tradizionale di una ragazza, in preparazione de “Su Presente”

: vestizione in abito tradizionale di una ragazza, in preparazione de “Su Presente” ore 17:30 – Rioni Busach’e Josso e Campu Majore (partenza sfilata) – Su presente : sfilata delle donne in abito tradizionale

: sfilata delle donne in abito tradizionale a seguire: Antico Matrimonio Busachese : rappresentazione della tradizionale cerimonia nuziale con la partecipazione di Ambra Pintore e Roberto Scala ed esibizione del coro polifonico Santa Usanna di Busachi ; Dimostrazione: preparazione del piatto Degustazione

Durante la serata – Esibizione di: Gruppo folk “ Busachi bella mia” Dilliriana

Mostre:

Chiesa San Domenico, “Cunventu” – Busachi nelle opere di Filippo Figari e Ugo Pellis

Centro storico: Mostre e allestimenti Stand artigianato ed enogastronomia



Cosa vedere a Busachi e dintorni:

Busachi è un centro di origini antiche e nel territorio si può trovare un po’ di tutto, dalle circa 70 domus de janas ai tanti nuraghi. Il territorio rimase assai importante anche in epoca romana, essendo una delle ultime aree sicure prima della tumultuosa Barbagia, come confermato ad esempio dalla presenza de su Pont’ecciu, un ponte romano sul Tirso che si trova in località Bindinelli, ormai sommerso dal nuovo invaso sul fiume e visibile solo in periodi di siccità.

Ma ciò che ha reso celebre questo paese sono le splendide e caratteristiche abitazioni costruite in trachite rosa locale.

Per maggiori informazioni:

Visitate la pagina Facebook del Comune di Busachi.

Dove si trova e come arrivare a Busachi:

