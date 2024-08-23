Sagra della Mandorla 2024 a Baressa: si svolgerà a Baressa, piccolo centro del basso oristanese, il 7 e 8 settembre 2024, la 31ma edizione della “Sagra della Mandorla“. In programma la degustazione di dolci a base di mandorle (praticamente i più buoni della tradizione sarda), accompagnati dalla Malvasia locale e la visita a ville, musei e botteghe dei mestieri (inclusi gli stand dei prodotti agroalimentari e di artigianato locale).

Molto vasto anche quest’anno il programma, con le maschere della tradizione sarda, musica etnica e popolare, gruppi folk, spettacoli, show cooking, mostre e tanto altro ancora.

Programma della Sagra della Mandorla:

Sabato, 7 settembre 2024:

Mattino:

dalle ore 10:30 – Centro pilota del mandorlo – Convegno di apertura : “Proposta e prospettive di filiera del mandorlo in Sardegna“, promosso dal comune di Baressa

: “Proposta e prospettive di filiera del mandorlo in Sardegna“, promosso dal comune di Baressa dalle ore 10:30 alle 21:00 : Apertura mostra mercato prodotti agroalimentari Apertura delle botteghe dei mestieri “Is Artis” Visita Casa Museo Visita mostra permanente dell’ Arte Sacra Visita chiesa parrocchiale “San Giorgio Martire” Visita a Su Mulinu Mostre di ricamo e intreccio cestineria



Aperitivo a base di mandorle, in compagnia dell’associazione “Sardegna, terra e tradizione”

Pomeriggio e sera:

Nota bene: mostre e stand sono aperti dal mattino

ore 16:00 – Centro storico – Monologo : “Gene mangia gene. Allegri attentati alla vita” con l’associazione teatrale il Crogiuolo

: “Gene mangia gene. Allegri attentati alla vita” con l’associazione teatrale il Crogiuolo dalle ore 17:00 – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna , con vestizione e presentazione al pubblico: Sos Merdules Bezzos de Otzana di Ottana Mamuthones e Issohadores gruppo Atzei di Mamoiada So Boe e su Domadore di Escalaplano Sos Tintinnatos di Siniscola

, con vestizione e presentazione al pubblico: ore 21:00 – Piazza del Comune – Musica etnica con Marta e il suo gruppo

Domenica, 8 settembre 2024:

Mattino:

Nota bene: mostre e stand sono aperti dal mattino

ore 09:00 – Raduno macchine e moto d’epoca , a cura dell’ASD Motoclub Ichnos Bikers di Baressa

, a cura dell’ASD Motoclub Ichnos Bikers di Baressa dalle ore 10:30 alle 21:00 : Apertura mostra mercato prodotti agroalimentari Apertura delle botteghe dei mestieri “Is Artis” Visita Casa Museo Visita mostra permanente dell’ Arte Sacra Visita chiesa parrocchiale “San Giorgio Martire” Visita a Su Mulinu Mostre di ricamo e intreccio cestineria

ore 11:00 – Centro pilota del mandorlo – Show cooking con la maestra del dolce di mandorla Gianfranca Dettori e lo chef Fiorenzo Murgia di Baressa

Pomeriggio e sera:

ore 16:00 – Piazza antistante la casa museo – Rappresentazione della mandorlicoltura , a cura dei bambini di Baressa

, a cura dei bambini di Baressa ore 17:30 – Centro storico – Sfilata e rappresentazione di danza Gruppi Folk : Gruppo folk Sant’Isidoro di Baressa, Gruppo folk Santa Mariaquas di Sardara, Gruppo folk Fra Nicola da Gesturi, Gruppo folk Santa Vitalia di Ballao, Gruppo folk San Salvatore di Escalaplano, Gruppo folk Marianna Dessì di Masainas,

: ore 17:30 – Degustazione dolci di mandorle ;

; ore 21:00 – Piazza del Comune – Musica etnica con Pierluciano Pigliaru e Alessandro Zizzi

Dove dormire a Baressa:

Scopri adesso le offerte last minute per passare la notte di sabato a Baressa e dintorni.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Comune di Baressa – serviziocultura@comune.baressa.or.it – Telefono: 0783.930049 Interno 6

Dove si trova e come arrivare a Baressa:

