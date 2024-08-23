Sagra della Mandorla a Baressa torna il 7 e 8 settembre 2024. Ecco il programma completo!
Sagra della Mandorla 2024 a Baressa: si svolgerà a Baressa, piccolo centro del basso oristanese, il 7 e 8 settembre 2024, la 31ma edizione della “Sagra della Mandorla“. In programma la degustazione di dolci a base di mandorle (praticamente i più buoni della tradizione sarda), accompagnati dalla Malvasia locale e la visita a ville, musei e botteghe dei mestieri (inclusi gli stand dei prodotti agroalimentari e di artigianato locale).
Molto vasto anche quest’anno il programma, con le maschere della tradizione sarda, musica etnica e popolare, gruppi folk, spettacoli, show cooking, mostre e tanto altro ancora.
Programma della Sagra della Mandorla:
Sabato, 7 settembre 2024:
Mattino:
- dalle ore 10:30 – Centro pilota del mandorlo – Convegno di apertura: “Proposta e prospettive di filiera del mandorlo in Sardegna“, promosso dal comune di Baressa
- dalle ore 10:30 alle 21:00 :
- Apertura mostra mercato prodotti agroalimentari
- Apertura delle botteghe dei mestieri “Is Artis”
- Visita Casa Museo
- Visita mostra permanente dell’ Arte Sacra
- Visita chiesa parrocchiale “San Giorgio Martire”
- Visita a Su Mulinu
- Mostre di ricamo e intreccio cestineria
Aperitivo a base di mandorle, in compagnia dell’associazione “Sardegna, terra e tradizione”
Pomeriggio e sera:
Nota bene: mostre e stand sono aperti dal mattino
- ore 16:00 – Centro storico – Monologo: “Gene mangia gene. Allegri attentati alla vita” con l’associazione teatrale il Crogiuolo
- dalle ore 17:00 – Centro storico – Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, con vestizione e presentazione al pubblico:
- Sos Merdules Bezzos de Otzana di Ottana
- Mamuthones e Issohadores gruppo Atzei di Mamoiada
- So Boe e su Domadore di Escalaplano
- Sos Tintinnatos di Siniscola
- ore 21:00 – Piazza del Comune – Musica etnica con Marta e il suo gruppo
Domenica, 8 settembre 2024:
Mattino:
Nota bene: mostre e stand sono aperti dal mattino
- ore 09:00 – Raduno macchine e moto d’epoca, a cura dell’ASD Motoclub Ichnos Bikers di Baressa
- dalle ore 10:30 alle 21:00 :
- Apertura mostra mercato prodotti agroalimentari
- Apertura delle botteghe dei mestieri “Is Artis”
- Visita Casa Museo
- Visita mostra permanente dell’ Arte Sacra
- Visita chiesa parrocchiale “San Giorgio Martire”
- Visita a Su Mulinu
- Mostre di ricamo e intreccio cestineria
- ore 11:00 – Centro pilota del mandorlo – Show cooking con la maestra del dolce di mandorla Gianfranca Dettori e lo chef Fiorenzo Murgia di Baressa
Pomeriggio e sera:
- ore 16:00 – Piazza antistante la casa museo – Rappresentazione della mandorlicoltura, a cura dei bambini di Baressa
- ore 17:30 – Centro storico – Sfilata e rappresentazione di danza Gruppi Folk:
- Gruppo folk Sant’Isidoro di Baressa,
- Gruppo folk Santa Mariaquas di Sardara,
- Gruppo folk Fra Nicola da Gesturi,
- Gruppo folk Santa Vitalia di Ballao,
- Gruppo folk San Salvatore di Escalaplano,
- Gruppo folk Marianna Dessì di Masainas,
- ore 17:30 – Degustazione dolci di mandorle;
- ore 21:00 – Piazza del Comune – Musica etnica con Pierluciano Pigliaru e Alessandro Zizzi
Dove dormire a Baressa:
Scopri adesso le offerte last minute per passare la notte di sabato a Baressa e dintorni.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
- Comune di Baressa – serviziocultura@comune.baressa.or.it – Telefono: 0783.930049 Interno 6
Dove si trova e come arrivare a Baressa:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp