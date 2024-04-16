Cala Luna diventa a numero chiuso nell’estate 2024: aumenta sempre di più il numero delle spiagge della Sardegna a numero chiuso nella prossima estate, si susseguono infatti senza sosta annunci e ufficializzazioni di nuovi arenili che per accedere ai quali occorrerà prenotarsi e, talvolta, pagare un biglietto.

La motivazione è sempre quella di preservare arenili incontaminati e/o a rischio erosione dall’eccessiva pressione antropica di centinaia di migliaia di locali e turisti che assaltano letteralmente le coste sarde durante l’estate. Ricordo che da luglio sarà a numero chiuso la spiagge delle Piscine a Cannigione (Arzachena) e che più probabilmente dal 2025 gli ingressi saranno limitati anche a Cane Malu sul litorale di Quartu Sant’Elena.

Cala Luna a numero diventa a numero chiuso:

L’ultima in ordine di tempo è di oggi, Dorgali e Baunei hanno deciso di comune accordo di introdurre il numero chiuso sulla spiaggia di Cala Luna. La spiaggia cade infatti al confine tra i due territori comunali, che sono divisi dal fiume che sfocia in mare attraversando la sabbia.

Cala Luna a numero chiuso, da quando?

C’è anche una data per l’inizio del numero chiuso a Cala Luna ed è quella del prossimo giugno, i dettagli verranno però approvati da un apposito tavolo tecnico che dovrà mettere d’accordo le amministrazioni, gli operatori e i cittadini dei due comuni.

Quante persone potranno entrare a Cala Luna?

Si parla di un ticket ecologico e controllo degli accessi, si può infatti arrivare a Cala Luna attraverso 4 sentieri via terra oltre con la motonave. Occorre quindi tenere d’acconto anche gli interessi che delle aziende che da anni trasportano le persone in spiaggia con i barconi.

Il sindaco di Baunei fa una stima, che egli ritiene accettabile, di mille ingressi a Cala Luna (lo riporta L’Unione Sarda). Ma la questione è ancora da decidere, come sempre vi terremo informati e aggiornati!

Le spiagge a numero chiuso in Sardegna:

Ricordiamo che diverse calette di Baunei sono già a numero chiuso da un paio d’anni: 700 persone a Cala Mariolu, 300 a Cala Biriala e Cala dei Gabbiani, 250 a Cala Goloritzé. A numero chiuso sono anche:

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.