Vintage Fest per il 25 aprile a Pula: sui social avete già cominciato a chiederci dei programmi per l’ormai prossima giornata festiva del “25 aprile“, quando l’Italia festeggia la “Festa della Liberazione“. Bene, non poteva mancare ai festeggiamenti la località turistica di Pula, nel sud ovest della Sardegna, dove, per l’occasione, verrà organizzata la prima edizione della “Vintage Fest“.

L’appuntamento è per giovedì 25 aprile 2024 nella centrale e facilmente raggiungibile piazza Tina Anselmi (ad alcuni sarà nota col vecchio nome di piazza Dante, vedi cartina stradale a fine articolo), con un interessante programma di iniziative tra passione per i motori e divertimento.

Sarà anche l’occasione per godersi le splendide spiagge del territorio di Pula, quelle cittadine sono comodamente raggiungibili anche in bicicletta, per una giornata tra primi bagni di sole, relax e divertimento.

Programma Vintage Fest, Pula:

Giovedì, 25 aprile 2024:

dalle ore 11:00 e fino a sera: Expo di macchine e moto d’epoca Esposizione di artigianato artistico

ore 15:30 – T our delle macchine e delle moto d’epoca da Pula a Nora

dalle ore 17:00 alle 19:45 – Willy Pulp Dj Set Vinilico e aperitivo

ore 17:30 – Arrivo delle macchine e delle moto d’epoca in piazza

ore 20:00 – Monologo teatrale di Giada Angioni

ore 20:30 – Musica dal vivo con Il clan dei mercanti e servi, band tributo ai Nomadi

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, visitate pure la pagina Facebook del Comune di Pula, che è decisamente molto attiva sull’argomento!

Come arrivare in piazza Tina Anselmi a Pula:

E’ più facile zoomare sulla mappa che spiegarvi dov’è, vi basteranno 2 secondi per esclamare… capito!

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: