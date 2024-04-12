Wifi gratuito a La Pelosa: gli smartphone croce e delizia, non possiamo farne a meno, li abbiamo sempre in mano, anche in vacanza, pronti a cogliere la luce giusta per le nostre foto da pubblicare sui social, o impegnati in chat con amici e parenti ovunque nel mondo.

Ma c’è anche chi internet lo usa per lavoro, ovunque si trovi, anche in spiaggia, come fanno ad esempio i così detti “nomadi digitali“.

Wi-Fi gratuito già attivato nel centro di Stintino, a breve sulle spiagge:

E allora ecco che il famoso borgo turistico di Stintino, nel nord ovest della Sardegna, si attrezza di conseguenza, attivando il Wi-Fi gratuito in Largo Cala d’Oliva, Piazza dei 45, Pozzo San Nicola e, nei prossimi giorni, anche sulle spiagge della Pelosa e delle Saline.

L’obiettivo è, spiegano dal Comune, quello di :

Rendere la permanenza a Stintino ancora più comoda, piacevole e inclusiva, offrendo standard qualitativi moderni che rispondano alle esigenze di una società sempre più connessa.

Perché abbattere le barriere al giorno d’oggi significa anche combattere il “digital divide” e fare in modo che tutti possano avere accesso alla rete internet.

La scommessa sarà quella di avere abbastanza banda per tutti coloro che frequentano Stintino in alta stagione anche se, molti di noi, hanno sufficienti giga già con il proprio operatore. Discorso opposto per gli stranieri, che generalmente hanno pochissimi dati a disposizione quando vanno all’estero e ogni connessione in più costa loro davvero cara.

L’investimento? Soli 50 mila euro. Cosa ne pensate?

