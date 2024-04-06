Festa di Santa Lucia 2024 ad Assemini: scopri il programma dal 5 all’ 8 aprile 2024!

Festa di Santa Lucia 2024 ad Assemini: sono cominciati ieri i festeggiamenti per Santa Lucia ad Assemini, importante festa religiosa che durerà fino a lunedì prossimo: dal 5 all’8 aprile 2024 . Assemini è un’importante centro abitato facente parte della città metropolitana di Cagliari, nel sud della Sardegna. in questo articolo trovate il programma completo, religioso e civile, proprio della festa di Santa Lucia ad Assemini.

E allora ecco che in programma ci sono processioni religiose, serate musicali e danzanti che spaziano dal dj set del sabato con Sandro Azzena, per ricordare le radici di quella che fino a pochi anni fa era famosa come la città delle discoteche, alla musica etnica sarda, dalle degustazioni di salsiccia arrosto ai fuochi d’artificio. E poi la mostra d’auto d’epoca, il luna park e tanto altro ancora.

Programma Festa di Santa Lucia, Assemini:

Venerdì, 5 aprile 2024:

ore 19:00 – Chiesa parrocchiale di San Pietro – Santa Messa accompagnata dal coro San Pietro

ore 19:30 – Partenza della processione accompagnata dal gruppo folk Santa Lucia e dai suonatori di launeddas dell’associazione Sonus de cannas di Assemini. Percorso: via Cagliari, via Trieste, piazza Santa Lucia.

ore 21:00 – Serata danzante con Stefano Casula e i Karibe

Sabato, 6 aprile 2024:

ore 08:30 – Santa Messa dedicata ai non vedenti

ore 16:00 – Seconda edizione di Giogus in Pratza per bambini e famiglie , a cura del gruppo Meg della parrocchia di San Pietro

ore 19:00 – Degustazione di salsiccia arrosto

ore 21:30 – Musica live con Marco Pinna

a seguire – Dj Set anni ’80 / ’90 e 2000 con Sandro Azzena

Domenica, 7 aprile 2024:

ore 08:30 – Santa Messa

ore 09:00 – Parcheggio fronte Eurospin – Mostra d’auto d’epoca , a cura del Club 500 Cagliari

ore 11:00 – Santa Messa accompagnata dal coro San Pietro

ore 17:00 – Processione del simulacro per le vie cittadine , accompagnata dai gruppi folk di Assemini, Villaspeciosa, Villa San Pietro, Serramanna, dai cavalieri e dalla banda musicale Vincenzo Bellini di Assemini. Percorso: piazza Santa Lucia, vie Cagliari, Bellini, Porrino, Verdi, Sassari, Cipro, Bramante, Leonardo da Vinvi, Michelangelo, Cipro. Italia, Corsica, Corso Afroca, vie Porto Torres, Nuoro, Oristano, Fiume, Piave, Maroni, Piave, Garibaldi, Bainsizza, piazza Don Bosco, vie Padova, Firenze, Kitzmuller, Gramsci e piazza Santa Lucia.

ore 19:0o – Santa Messa Solenne

ore 21:00 – Spettacolo pirotecnico a cura della ditta Piano Andrea di Dolianova

ore 22:00 – Balli e canti della tradizione sarda con i Pichìadas

Lunedì, 8 aprile 2024:

ore 08:30 – Santa Messa in suffragio dei soci defunti e dei benefattori dell’associazione

ore 19:00 – Santa Messa

ore 19:30 – Rientro del simulacro accompagnato dal gruppo folk Santa Lucia e dai suonatori di launeddas dall’associazione “Sonus de cannas” di Assemini. Percorso: via Cagliari, via San Cristoforo, via San Giovanni, via Principe di Piemonte, piazza Martiri, via Oberdan, piazza San Pietro

Altre feste e curiosità su Assemini:

Noi conosciamo Assemini anche per altre importanti feste ed eventi come “Un mare di musica” (che di solito si svolge a giugno), la Festa di Sant’Andrea (che si svolge a metà settembre) e la prelibata “Sagra della panada” di ottobre. Peraltro fu proprio ad Assemini che Vasco Rossi scrisse il testo di” Vita Spericolata”, una delle sue canzoni più celebri.

Come arrivare alla chiesa di Santa Lucia ad Assemini:

La chiesa di Santa Lucia ad Assemini è quella che si incontra, al centro della piazza omonima, arrivando da Decimomannu.

