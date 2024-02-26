Milano-Olbia in poco più di 6 ore grazie a 3 grandi gallerie stradali sottomarine: l’idea viene dall’industriosa Milano, avvicinare la Sardegna alla pianura Padana grazie a 3 tunnel sottomarini, che permetterebbe di raggiungere Olbia dalla città meneghina in appena 6 ore di auto.

Chi l’ha lanciata assicura che la tecnologia è già disponibile e che viene ampiamente applicata nei paesi del nord Europa, pensiamo al famoso tunnel della Manica, ma anche al più recente tunnel del Fehmarn Belt, progettato per collegare l’isola danese di Lolland con l’isola tedesca di Fehrman entro il 2029.

Tre tunnel per raggiungere la Sardegna in macchina o treno:

Quindi raggiungere la Sardegna da Milano in 6 ore e da Firenze in 4 ore grazie a un sistema di tre tunnel sottomarini stradali e ferroviari:

Piombino-Elba ,

, Elba-Bastia ,

, Bonifacio-Santa Teresa Gallura.

Il sistema di tunnel, permetterebbe di porre fine all’isolamento dell’isola d’Elba, della Corsica e della Sardegna, che sarebbero fortemente interconnesse fra di loro e facilmente raggiungibili dalla terraferma. Una manna per il turismo e il trasporto delle merci.

Forse l’idea di Marco Figura che l’ha lanciata su “Milano Città Stato” (noi ne abbiamo letto su “Monza Today“), è solo un sogno molto costoso, ma non sarà peggio del ponte sullo stretto di Messina.

