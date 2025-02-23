Carnevale tradizionale Sinnai 2025, date, orari e programma dell’uscita de is Cerbus: se siete tra quelli che credono che per poter assistere all’esibizione di maschere dal sapore ancestrale si debba per forza raggiungere la Barbagia, allora dovete ricredervi! Torna infatti anche quest’anno, domenica 9 marzo 2025 , su “Cranovali Sinniesu“, il Carnevale di Sinnai, cittadina del sud Sardegna, facente parte della città metropolitana di Cagliari.

L’evento principale del carnevale sinnaese è infatti proprio l’uscita della maschera de is Cerbus, che si differenzia dalle maschere tradizionali del carnevale barbaricino perché invece di originare dai culti Dionisiaci di morte e rinascita, essa ripropone antichi riti legati alla caccia, come quella al cervo sardo, che avveniva nei vicini Monti dei Sette Fratelli.

E così, dopo l’uscita in occasione del fuoco di Sant’Antonio a Sinnai, le antiche maschere de “Is Cerbus” tornano a sfilare per le strade di Sinnai, in conclusione Carnevale Sinnaese 2025.

Cranovali Sinniesu 2025, programma:

Domenica, 9 marzo 2025:

ore 15:00 – Piazza Dessì – Vestizione Is Cerbus e de Is Cerbixeddus

ore 16:00 – Piazza Sant’Isidoro – Esibizione delle maschere tradizionali , a cura dell’Associazione Is Cerbus con il patrocinio del Comune di Sinnai. Partecipano: Is Cerbus e de Is Cerbixeddus di Sinnai , Donna Zenobia di Macomer , Janas de Maist’e di Gergei , Tumbarinos di Gavoi .

, a cura dell’Associazione Is Cerbus con il patrocinio del Comune di Sinnai. Partecipano:

Video Is Cerbus di Sinnai:

Is Cerbus – come detto – sono la maschera tradizionale sinnaese, ecco le figure principali:

is Cerbus : gli uomini che si travestono da cervi;

: gli uomini che si travestono da cervi; is Canaxus: i battitori che spingono i cervi sul luogo della trappola;

i battitori che spingono i cervi sul luogo della trappola; is Cassadoris: che cacciano i cervi una volta intrappolati.

Dove dormire a Sinnai:

Se volete passare l’intero weekend a Sinnai, sono tante le strutture ricettive del territorio tra Hotel, B&B, Agriturismo e vi dicendo, alcune delle quali si possono prenotare anche subito online. Ecco le offerte last minute per dormire a Sinnai a partire da sabato prossimo:

Dove si trova e come arrivare a Sinnai (mappa):

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli sul Carnovali Sinniesu, vi consigliamo si seguire il gruppo Facebook dedicato a is Cerbus.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.