Ikea apre a Elmas entro la fine del 2025: l’ufficialità, alla fine, l’ha data sui social anche il Comune di Elmas: l’Ikea sta per aprire una grande sede in Sardegna, proprio nell’area delle ex acciaierie del Comune della città metropolitana di Cagliari, ma bisogna aspettare il 2025.

D’altronde se 35 milioni di italiani nell’ultimo anno hanno vistato uno store dell’Ikea (fonte Ikea), una ragione ci sarà. Ikea è saputa divenire infatti l’icona europea dell’arredamento, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la vita quotidiana della maggioranza delle persone aiutandole ad arredare lo spazio più importante, la propria casa.

Al momento l’Ikea in Sardegna è già presente, in viale Marconi a Cagliari, ma solo ha solo con un “Ikea plan & order point“, cioè un punto vendita di piccole dimensioni che funge anche da punto di ritiro per chi ordina online.

Entro due anni invece, incrociando le dite, se non ci saranno ritardi, arriverà uno store completo, con un’esposizione molto più vasta, dedicata agli amanti dei prodotti lineari e componibili del colosso svedese.

Fass Shopping Center a Elmas, apre nel 2025:

Ikea aprirà entro la fine del 2025 nei terreni dell’ex Fas, che come vi avevamo anticipato nei mesi scorsi, ospiteranno un nuovo importante polo commerciale, il “Fass Shopping Center“.

Non solo Ikea:

Come spiegano i siti de La Nuova Sardegna e Casteddu Online, nel grande spazio commerciale sulla SS130, apriranno una moltitudine di attività, per un totale di 66mila metri quadri, tra le quali:

Ikea ,

, Maison du monde ,

, Leroy Merlin (non solo giardinaggio come il negozio ora aperto affianco a Teknomat, ma anche bricolage, fai-da-te, edilizia, decorazione e arredo bagno),

(non solo giardinaggio come il negozio ora aperto affianco a Teknomat, ma anche bricolage, fai-da-te, edilizia, decorazione e arredo bagno), un ipermercato ,

, bar, ristoranti e fast food ,

, piste ciclabili ,

, area skate (con rampe, scivoli e gradini).

I parcheggi e la rotonda:

La viabilità prevede da un lato la creazione di 1782 parcheggi e una rotatoria tutta nuova per regolare in sicurezza il traffico in ingresso dalla SS130.

Dove aprirà l’Ikea in Sardegna:

Come detto la grande area commerciale aprirà negli spazi che ospitavano una volta le acciaierie Fas (acronimo di “Ferriere e acciaierie sarde”), chiuse definitivamente nel 1995, ora in fase di bonifica. Da notare, che il retro del vecchio complesso industriale da direttamente sulla stazione ferroviaria dell’aeroporto di Cagliari-Elmas.