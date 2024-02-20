Fiera del dolce a Sant’Antonio di Gallura, programma di domenica 25 febbraio 2024!
Fiera del dolce a Sant’Antonio di Gallura, vota con dolcezza: a conclusione di un intenso programma carnevalesco, domenica 25 febbraio 2024, a Sant’Antonio di Gallura sarà ancora festa, proprio nella data delle elezioni regionali!
Si svolgerà infatti in piazza a Sant’Antonio di Gallura e in piazza Giovanni XXIII° a Priatu, una nuova edizione della dolcissima “Fiera del dolce“, con inizio dalle ore 8:30 del mattino.
Programma Fiera del dolce, Sant’Antonio di Gallura:
Domenica, 25 febbraio 2024:
- ore 08:30 – Inizio fiera del dolce
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’organizzazione è dei Fidali 91, che organizzeranno anche i festeggiamenti civili per la festa patronale di Sant’Antonio di Gallura, che si svolge in settembre. Ad essi, oltre che alla pagina Facebook del Comune, rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti.
Come arrivare a Sant’Antonio di Gallura:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp