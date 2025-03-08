St’ Patrick Village a Cagliari: la festa di San Patrizio arriva alla fiera di Cagliari il 15 marzo 2025!
La festa di San Patrizio approda alla Fiera di Cagliari il 15 marzo 2025 con un evento ricco di musica, specialità gastronomiche e birre artigianali, unendo il fascino dell’Irlanda alle eccellenze sarde. Ecco il programma completo!
St’ Patrick Village a Cagliari: quest’anno anche Cagliari potrà festeggiare in grande stile la mitica festa di San Patrizio (o “St. Patrick’s day“), dedicata alla cultura e alla musica irlandese, innaffiata come d’obbligo da fiumi di birra. L’appuntamento è per sabato 15 marzo 2025 presso i padiglioni della Fiera di Cagliari.
In programma ci sono infatti musica (Molly’s Chamber, Carovana Folk, Dress in Black, più i dj set a cura di DJ Roberto Jfk, Claudio Calb e Palidrottu), danze, cibo tipico e le rinomate bevande brassicole irlandesi. Su tutte la mitica Guinness, ma la novità di quest’anno è l’angolo dedicato alle migliori birre artigianali sarde.
Biglietti:
I biglietti sono già in vendita, il ticket di ingresso con la formula “early ticket“, comprensivo di un drink alcolico/analcolico o birra costa 12 euro + dp. I biglietti regolari invece vengono 9 euro + dp. Li trovate entrambi sul sito ufficiale dell’evento.
Programma St’ Patrick Village, Cagliari:
Sabato, 15 marzo 2025:
- dalle ore 18:30 e fino a tarda notte – Fiera di Cagliari:
- Spettacolo
- Musica:
- Molly’s Chamber
- Carovana Folk
- Dress in Black
- Dj set:
- Roberto Jfk
- Claudio Calb
- Palidrottu
- Birra irlandese:
- Guinness Stout
- Birre sarde artigianali
- Cibo tipico:
- Cibo tradizionale irlandese e sardo: stufati di carne alla Guinness, fragranti pie, più numerose proposte a cura di partner locali
Dove dormire a Cagliari:
Questa festa, molto probabilmente attirerà un pubblico giovane, anche da fuori città. Per fortuna sono tanti i B&B a basso costo o gli appartamenti da condividere tra amici, che si possono prenotare anche in questo momento online.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, aggiornamenti, eventuali modifiche o integrazioni al programma, offerte e via dicendo, vi rimando alla pagina Facebook e al sito ufficiale dell’evento.
Come arrivare alla Fiera di Cagliari:
Fiera di Cagliari, viale A. Diaz 221, 09126 Cagliari (CA)
