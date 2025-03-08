La festa di San Patrizio approda alla Fiera di Cagliari il 15 marzo 2025 con un evento ricco di musica, specialità gastronomiche e birre artigianali, unendo il fascino dell’Irlanda alle eccellenze sarde. Ecco il programma completo!

St’ Patrick Village a Cagliari: quest’anno anche Cagliari potrà festeggiare in grande stile la mitica festa di San Patrizio (o “St. Patrick’s day“), dedicata alla cultura e alla musica irlandese, innaffiata come d’obbligo da fiumi di birra. L’appuntamento è per sabato 15 marzo 2025 presso i padiglioni della Fiera di Cagliari.

In programma ci sono infatti musica (Molly’s Chamber, Carovana Folk, Dress in Black, più i dj set a cura di DJ Roberto Jfk, Claudio Calb e Palidrottu), danze, cibo tipico e le rinomate bevande brassicole irlandesi. Su tutte la mitica Guinness, ma la novità di quest’anno è l’angolo dedicato alle migliori birre artigianali sarde.

Biglietti:

I biglietti sono già in vendita, il ticket di ingresso con la formula “early ticket“, comprensivo di un drink alcolico/analcolico o birra costa 12 euro + dp. I biglietti regolari invece vengono 9 euro + dp. Li trovate entrambi sul sito ufficiale dell’evento.

Programma St’ Patrick Village, Cagliari:

Sabato, 15 marzo 2025:

dalle ore 18:30 e fino a tarda notte – Fiera di Cagliari: Spettacolo Musica : Molly’s Chamber Carovana Folk Dress in Black Dj set : Roberto Jfk Claudio Calb Palidrottu Birra irlandese : Guinness Stout Birre sarde artigianali Cibo tipico : Cibo tradizionale irlandese e sardo: stufati di carne alla Guinness, fragranti pie, più numerose proposte a cura di partner locali



Dove dormire a Cagliari:

Questa festa, molto probabilmente attirerà un pubblico giovane, anche da fuori città. Per fortuna sono tanti i B&B a basso costo o gli appartamenti da condividere tra amici, che si possono prenotare anche in questo momento online.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, aggiornamenti, eventuali modifiche o integrazioni al programma, offerte e via dicendo, vi rimando alla pagina Facebook e al sito ufficiale dell’evento.

Come arrivare alla Fiera di Cagliari:

Fiera di Cagliari, viale A. Diaz 221, 09126 Cagliari (CA)

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: