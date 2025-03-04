Sapadu Iscasciadu 2025 a Bulzi: scopri il programma dell’8 e 9 marzo 2025!

Sapadu Iscasciadu 2025 a Bulzi: per il carnevale in Sardegna ci spostiamo oggi a Bulzi, borgo situato nell’antica regione storica dell’Anglona, nel nord ovest dell’Isola, nell’entroterra di Castelsardo. A Bulzi infatti, l’ 8 e 9 marzo 2025 si svolgerà una nuova edizione del “Sapadu Iscasciadu“.

Si tratta di un evento relativamente giovane, che arriva quest’anno alla 47ma edizione (potevate leggere la storia del “Sapadu Iscasciadu” sul sito ufficiale www.sapaduiscasciadu.it/, ma non è più attivo), ma molto sentito, nel quale spontaneità, improvvisazione e goliardia carnevalesca sono l’anima della manifestazione.

In programma ci sono il grande pranzo comunitario, sfilate di maschere di carnevale, ma anche musica e dj set. Vediamo subito il programma completo dell’evento.

Programma Sapadu Iscasciadu Bulzi 2025:

Sabato, 8 marzo 2025:

ore 13:00 – Inizio festeggiamenti con il tipico pranzo popolare

ore 16:00 – Sfilata dei gruppi mascherati

ore 18:30 – Serata danzante con Davide e Alberto Caddeo

ore 22:00 – Dj set con Noche de Perreo

ore 00:30 – Dj set con Snoock-j

Domenica, 9 marzo 2025:

ore 15:30 – Pentolaccia e giochi per bambini

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o aggiornamenti, vi consigliamo il gruppo dell’evento su Facebook.

Come arrivare a Bulzi:

