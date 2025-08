Grazie Rombo di Tuono: prima o poi questo momento doveva purtroppo arrivare, dobbiamo infatti annunciare la morte di Gigi Riva, avvenuta oggi in seguito a un malore e dopo il successivo ricovero in ospedale per problemi cardiaci. Gigi Riva ci lascia a 79 anni.

La notizia arriva così, a freddo, in una gelida serata invernale, ma non c’è spazio per le lacrime, solo per i ricordi, la stima infinita e l’orgoglio di aver incrociato la strada di un’atleta di tale spessore umano e sportivo (trovate qui le statistiche di Gigi Riva).

In realtà Gigi Riva per noi e per tanti altri non è morto, da tempo infatti Egli appartiene alla stirpe degli eroi e al mondo del mito, e per sua natura è e resterà immortale.

Non ci dilunghiamo perché sappiamo che tu, più schivo dei sardi, ti saresti sentito a disagio. Ma una cosa vogliamo dirtela.

Grazie Gigi, per il tuo esempio e per tutto ciò che hai dato e continuerai a dare alla nostra amata Isola. Sì, anche da lassù

