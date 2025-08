Crociere in Sardegna: verso un 2024 da record, con 260 scali e oltre 650mila croceristi!

E’ stata pubblicata la prima versione del calendario stagionale degli attracchi delle navi da crociera nei porti della Sardegna per l’anno 2024. E sarà un anno di forte crescita sia per gli approdi che per i croceristi che sbarcheranno.

Dopo i quasi 440 mila passeggeri dello scorso anno, quello della ripresa dopo gli anni della pandemia, si passerà agli almeno 650 mila passeggeri del 2024, grazie ai 260 scali di grandi navi da crociera che approderanno in Sardegna.

A fare la parte del leone sarà la città di Cagliari, con ben 177 approdi, ben 75 in più rispetto all’anno passato. Un risultato che verrà ottenuto grazie al ritorno di MSC (con le navi da crociera Orchestra, Musica, Lirica e Explora) e agli approdi delle navi dei gruppi Carnival (Costa Smeralda di Costa Crociere, con l’Aida e la Seabourn), Norwegian Cruise Line, Marella, Tui Cruises e via dicendo.

Cresce anche Olbia che vedrà 29 nuovi approdi, grazie agli scali di Costa Crociere, MSC Orchestra, Marella Explorer e diverse compagnie del segmento più alto, per un totale di 75 scali. Stabili invece Golfo Aranci con 5, Porto Torres con 3 e Oristano con 2.

Il calendario però è ancora in fase di aggiornamento e si attendono nuovi scali, anche in altri porti, come ad esempio Arbatax, in Ogliastra.

