Perché conviene noleggiare un’ auto per le tue vacanze nel nord Sardegna?

Se stai organizzando le tue vacanze in Sardegna e stai decidendo se e dove noleggiare la tua auto sei nel posto giusto. In questo articolo troverai infatti numerosi consigli sul perché conviene noleggiare un’auto in questa splendida isola e alcune info pratiche su dove trovare i migliori servizi di “rent a car” (noleggio auto).

Perché noleggiare un auto per il tuo viaggio in Sardegna:

Diciamo subito che ci sono diverse ragioni per cui potrebbe essere conveniente noleggiare un’auto per una vacanza nel nord della Sardegna, alcune sono oggettive, altre possono dipendere dalle tue esigenze, dalla tua idea di viaggio e dalla situazione specifica.

Ad esempio se decidi di arrivare in Sardegna in aereo e ti piace girare ed esplorare il territorio che visiti in piena autonomia, allora il noleggio dell’auto diventa assolutamente necessario. Perché? Eccolo spiegato in breve:

Esplorazione del territorio : La Sardegna, in particolare il suo nord, è caratterizzata da paesaggi mozzafiato, spiagge idilliache e luoghi di interesse culturale. Noleggiare un'auto ti offre la libertà di esplorare l'isola a tuo piacimento, raggiungendo luoghi più remoti e meno accessibili con i mezzi pubblici. Per esempio muoversi da Olbia e dintorni verso le incantevoli spiagge tra Siniscola e Orosei, è possibile, con facilità, solo in auto.

: La Sardegna, in particolare il suo nord, è caratterizzata da paesaggi mozzafiato, spiagge idilliache e luoghi di interesse culturale. Noleggiare un’auto ti offre la libertà di esplorare l’isola a tuo piacimento, raggiungendo luoghi più remoti e meno accessibili con i mezzi pubblici. Per esempio muoversi da Olbia e dintorni verso le incantevoli spiagge tra Siniscola e Orosei, è possibile, con facilità, solo in auto. Flessibilità di orari : Con un’auto a noleggio, sei libero di pianificare il tuo itinerario e decidere quando e dove andare. Non sarai vincolato agli orari dei mezzi pubblici, permettendoti di adattare il tuo viaggio in base alle tue preferenze. Questo anche considerando che il servizio di trasporto pubblico in Sardegna è decisamente insoddisfacente, arrivare da Olbia ad Alghero senza auto, ad esempio, è un’avventura da far impallidire i lettori dei romanzi di Salgari!

Accesso a luoghi isolati : La Sardegna ha molte località di interesse che potrebbero essere meno raggiungibili con i mezzi pubblici. Un'auto ti consente di esplorare villaggi pittoreschi, riserve naturali e altre destinazioni fuori dai circuiti turistici principali. Se vuoi un consiglio, vicino Olbia, non perderti gli angoli sperduti e le calette nascoste di Capo Ceraso.

Economia di costo per gruppi : Se viaggi in gruppo, il noleggio di un'auto potrebbe essere più conveniente rispetto all'acquisto di più biglietti per i mezzi pubblici. Inoltre, condividere il costo del carburante può essere più vantaggioso.

Libertà di spostamento : Avendo un'auto a disposizione, hai la possibilità di cambiare facilmente destinazione o aggiungere tappe al tuo itinerario senza dover affidarti a servizi di trasporto pubblico limitati. Non solo, è anche più facile reagire velocemente a qualsiasi problema che ci costringa a cambiare itinerario.

Tempo ed efficienza: Noleggiare un'auto può risparmiarti tempo prezioso, consentendoti di ridurre i tempi di spostamento tra le varie attrazioni turistiche e di ottimizzare il tuo tempo di vacanza.

Un consiglio, per spuntare prezzi più bassi, prenotate con netto anticipo.

Noleggio auto all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda:

Ovviamente, per godersi una vacanza senza problemi serve un servizio di assistenza pre e post vendita eccellente. Noi ci sentiamo di consigliarvi i servizi di “Only Sardinia Autonoleggio“, servizio di noleggio auto specializzato sulla Sardegna.

Significa che questa azienda, con oltre 10 anni di attività, è in grado di offrirvi un servizio di prima qualità, grazie, prima di tutto, alle sue sedi posizionate nei punti nodali e nei luoghi simbolo più importanti della Sardegna A partire dall’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, per continuare con Porto Cervo, San Teodoro e anche l’aeroporto di Cagliari (quest’ ultimo nel sud dell’isola).

Ma soprattutto con una vasta rete di ben 24 Pick-up location attive in Sardegna. Si tratta del servizio di consegna e ripresa di qualsiasi auto, scooter e furgoni a noleggio in varie location dell’isola. Non avete insomma l’obbligo, spesso fastidioso dal punto di vista logistico, di dover per forza riconsegnare l’auto dove l’avete noleggiata.

Dalle auto agli scooter, dai furgoni ai monopattini:

Non solo auto. Siete in vacanza giusto? Perciò volete divertirvi, potete quindi noleggiare non solo semplici auto, ma anche auto di lusso per chi ama trattarsi bene, veicoli a 7/8/9 posti o minibus per gruppi di tutte le dimensioni, 4×4 per chi ama gli sterrati, buggy per chi vuole divertirsi, ma anche scooter e persino monopattini elettrici per chi vuole muoversi in maniera agile e, magari, anche rispettosa dell’ambiente.

Servizi offerti:

Sono tanti i servizi che negli anni sono stati apprezzati dalle migliaia di clienti che si sono serviti con successo dell’ agenzia di noleggio auto Only Sardinia Autonoleggio:

Tariffe chiare e tutto incluso

Prenotazione online 365 giorni l’anno h24

Supporto per le emergenze h24

Varie opzioni di pagamento: contanti, carte di debito, carte di credito, carte prepagate ed anche PayPal

KeyBox per la riconsegna dell’auto

Ulteriori servizi per ogni esigenza, come:

Seggiolini per bambini

Navigatore satellitare

Carica batterie da auto per smartphone

E poi affidabilità, trasparenza, elasticità, buon rapporto qualità prezzo e quel servizio sempre offerto col sorriso che aiuta a iniziare bene il proprio viaggio in Sardegna.

E se ancora non bastasse, un bassissimo tasso di controversie, con una percentuale di addebito danni sotto l’1%. E se non ci credete andate su TrustPilot, il più importante sito di recensioni indipendenti, dove clienti reali hanno raccontato la loro esperienza dando un voto medio di 4,7 stelle su 5 (sarebbe un voto di 9,4 su 10!).

Per maggiori informazioni e e prenotazioni:

Sito Web Ufficiale

Pagina Facebook

Indirizzo e-mail : info@only-sardinia.com

Telefono (attivo dalle ore 08:00 alle 23:00): Olbia Aeroporto +39 0789 68947 Cagliari Aeroporto +39 070 240276 Porto Cervo Promenade +39 0789 178 1131 San Teodoro +39 349 248 6820

(attivo dalle ore 08:00 alle 23:00):

