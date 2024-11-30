Sagra del miele 2024 a San Sperate: si svolgerà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024 la seconda edizione della “Sagra del miele” a San Sperate, il paese museo che sorge nel basso Campidano, a una manciata di chilometri da Cagliari.

Sarà l’occasione per scoprire le diverse varianti di gusto e le caratteristiche organolettiche del miele di San Sperate. Assunto in quantità regolari, infatti, il miele è un alimento che contiene molte sostanze benefiche per il nostro organismo come polline, fibre, calorie, proteine, vitamine (A, del gruppo B, ma anche la vitamina C, la D, la E e la K), sostanze antiossidanti e antibatteriche, minerali (rame, fosforo, potassio, magnesio, ferro, manganese, calcio), zuccheri (fruttosio e glucosio), enzimi e oligoelementi.

In programma street food e birra artigianale, degustazioni, mostre, musica e la mostra micologica.

Non solo miele, sabato 30 novembre, interessante prologo con un convegno a tema.

Ricordo che è aperto, anche per le festività natalizie 2024, il famoso e apprezzato Villaggio di Babbo Natale a San Sperate.

Programma Sagra del miele, San Sperate:

Sabato, 30 novembre 2024:

ore 09:15 – Teatro F. Gaviiano – Scuola Civica di Musica “Pinuccio Sciola” – Convegno: “Apicoltura tra vincoli ed opportunità“

Sabato, 14 dicembre 2024:

Mattino:

dalle ore 10:00 alle 11:00 – Laboratori per bambini : “Creazione dell’alveare” e “Candele di cera“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: laboratori.terrantiga@gmail.com

dalle ore 12:00 alle 13:00 – Laboratori per bambini: "Creazione dell'alveare" e "Candele di cera", a cura di "Terrantiga". Prenotazioni: laboratori.terrantiga@gmail.com

Pomeriggio e sera:

ore 16:00 : Apertura stand “Aziende Apistiche locali” , con degustazione e vendita di miele e altri prodotti della filiera, dal produttore al consumatore Apertura stand “Pro Loco San Sperate” , con buon cibo e degustazione di prodotti col miele

dalle ore 16:00 alle 20:00 : Ex ufficio turistico – “Museo dell’Apicoltura” , a cura dell’associazione culturale “Bugno” Laboratori per adulti : “Percorso dei mieli“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: eventi.terrantiga@gmail.com

dalle ore 16:00 – 22:30 – Piazza New York – Mostra micologica , a cura del Gruppo Micologico “Donato Zanda” di San Sperate

ore 16:30 – Animazione e giocoleria per bambini

ore 17:30 – Animazione a cura dei “gruppi folk” con l’accompagnamento di launeddas, organetto e fisarmonica

ore 20:30 – Angolo della musica con Elena Ciccu in concerto

Domenica, 15 dicembre 2024:

Mattino:

ore 09:30 : Apertura stand “Aziende Apistiche locali” , con degustazione e vendita di miele e altri prodotti della filiera, dal produttore al consumatore Apertura stand “Pro Loco San Sperate” , con buon cibo e degustazione di prodotti col miele

dalle ore 09:30 alle 13:00 : Piazza New York – Mostra micologica , a cura del Gruppo Micologico “Donato Zanda” di San Sperate Ex ufficio turistico – “Museo dell’Apicoltura” , a cura dell’associazione culturale “Bugno” Laboratori per adulti : “Percorso dei mieli“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: eventi.terrantiga@gmail.com

dalle ore 10:00 alle 12:00 – Degustazione birra al miele , a cura di “Terrantiga”

ore 11:00 – Esibizione del coro "Perdedu" di Seulo

Pomeriggio e sera:

dalle ore 15:00 alle 17:00 – Degustazione birra al miele , a cura di “Terrantiga”

ore 16:00 Apertura stand "Aziende Apistiche locali" , con degustazione e vendita di miele e altri prodotti della filiera, dal produttore al consumatore Apertura stand "Pro Loco San Sperate" , con buon cibo e degustazione di prodotti col miele

dalle ore 16:00 alle 20:00: Ex ufficio turistico – “Museo dell’Apicoltura” , a cura dell’associazione culturale “Bugno” Laboratori per adulti : “Percorso dei mieli“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: eventi.terrantiga@gmail.com

dalle ore 16:00 – 21:30 – Piazza New York – Mostra micologica , a cura del Gruppo Micologico “Donato Zanda” di San Sperate

ore 16:30 – Animazione e giocoleria per bambini

ore 16:30 – Animazione e giocoleria per bambini

ore 17:30 – Animazione a cura dei “gruppi folk” con l’accompagnamento di launeddas, organetto e fisarmonica

dalle ore 18:00 alle 20:00 – Degustazione birra al miele , a cura di "Terrantiga"

ore 20:30 – Angolo della musica con Luz D Dim" live

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi rimando alla pagina Facebook del Comune di San Sperate.

Come arrivare a San Sperate:

