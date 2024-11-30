Sagra del miele 2024a San Sperate: scopri il programma del 14 e 15 dicembre 2024!
Sagra del miele 2024 a San Sperate: si svolgerà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024 la seconda edizione della “Sagra del miele” a San Sperate, il paese museo che sorge nel basso Campidano, a una manciata di chilometri da Cagliari.
Sarà l’occasione per scoprire le diverse varianti di gusto e le caratteristiche organolettiche del miele di San Sperate. Assunto in quantità regolari, infatti, il miele è un alimento che contiene molte sostanze benefiche per il nostro organismo come polline, fibre, calorie, proteine, vitamine (A, del gruppo B, ma anche la vitamina C, la D, la E e la K), sostanze antiossidanti e antibatteriche, minerali (rame, fosforo, potassio, magnesio, ferro, manganese, calcio), zuccheri (fruttosio e glucosio), enzimi e oligoelementi.
In programma street food e birra artigianale, degustazioni, mostre, musica e la mostra micologica.
Non solo miele, sabato 30 novembre, interessante prologo con un convegno a tema.
Ricordo che è aperto, anche per le festività natalizie 2024, il famoso e apprezzato Villaggio di Babbo Natale a San Sperate.
Programma Sagra del miele, San Sperate:
Sabato, 30 novembre 2024:
- ore 09:15 – Teatro F. Gaviiano – Scuola Civica di Musica “Pinuccio Sciola” – Convegno: “Apicoltura tra vincoli ed opportunità“
Sabato, 14 dicembre 2024:
Mattino:
- dalle ore 10:00 alle 11:00 – Laboratori per bambini: “Creazione dell’alveare” e “Candele di cera“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: laboratori.terrantiga@gmail.com
- dalle ore 12:00 alle 13:00 – Laboratori per bambini: “Creazione dell’alveare” e “Candele di cera“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: laboratori.terrantiga@gmail.com
Pomeriggio e sera:
- ore 16:00 :
- Apertura stand “Aziende Apistiche locali”, con degustazione e vendita di miele e altri prodotti della filiera, dal produttore al consumatore
- Apertura stand “Pro Loco San Sperate”, con buon cibo e degustazione di prodotti col miele
- dalle ore 16:00 alle 20:00 :
- Ex ufficio turistico – “Museo dell’Apicoltura”, a cura dell’associazione culturale “Bugno”
- Laboratori per adulti: “Percorso dei mieli“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: eventi.terrantiga@gmail.com
- dalle ore 16:00 – 22:30 – Piazza New York – Mostra micologica, a cura del Gruppo Micologico “Donato Zanda” di San Sperate
- ore 16:30 – Animazione e giocoleria per bambini
- ore 17:30 – Animazione a cura dei “gruppi folk” con l’accompagnamento di launeddas, organetto e fisarmonica
- ore 20:30 – Angolo della musica con Elena Ciccu in concerto
Domenica, 15 dicembre 2024:
Mattino:
- ore 09:30 :
- Apertura stand “Aziende Apistiche locali”, con degustazione e vendita di miele e altri prodotti della filiera, dal produttore al consumatore
- Apertura stand “Pro Loco San Sperate”, con buon cibo e degustazione di prodotti col miele
- dalle ore 09:30 alle 13:00 :
- Piazza New York – Mostra micologica, a cura del Gruppo Micologico “Donato Zanda” di San Sperate
- Ex ufficio turistico – “Museo dell’Apicoltura”, a cura dell’associazione culturale “Bugno”
- Laboratori per adulti: “Percorso dei mieli“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: eventi.terrantiga@gmail.com
- dalle ore 10:00 alle 12:00 – Degustazione birra al miele, a cura di “Terrantiga”
- ore 11:00 – Esibizione del coro “Perdedu” di Seulo
Pomeriggio e sera:
- dalle ore 15:00 alle 17:00 – Degustazione birra al miele, a cura di “Terrantiga”
- ore 16:00
- Apertura stand “Aziende Apistiche locali”, con degustazione e vendita di miele e altri prodotti della filiera, dal produttore al consumatore
- Apertura stand “Pro Loco San Sperate”, con buon cibo e degustazione di prodotti col miele
- dalle ore 16:00 alle 20:00:
- Ex ufficio turistico – “Museo dell’Apicoltura”, a cura dell’associazione culturale “Bugno”
- Laboratori per adulti: “Percorso dei mieli“, a cura di “Terrantiga”. Prenotazioni: eventi.terrantiga@gmail.com
- dalle ore 16:00 – 21:30 – Piazza New York – Mostra micologica, a cura del Gruppo Micologico “Donato Zanda” di San Sperate
- ore 16:30 – Animazione e giocoleria per bambini
- ore 17:30 – Animazione a cura dei “gruppi folk” con l’accompagnamento di launeddas, organetto e fisarmonica
- dalle ore 18:00 alle 20:00 – Degustazione birra al miele, a cura di “Terrantiga”
- ore 20:30 – Angolo della musica con Luz D Dim” live
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi rimando alla pagina Facebook del Comune di San Sperate.
Come arrivare a San Sperate:
