S’Arte de sa Liadura 2024 ad Anela: scopri il programma completo dell’8 dicembre 2024!

S’Arte de sa Liadura 2024 ad Anela: torna nella giornata di domenica 8 dicembre 2024 , il giorno in cui si festeggia l’ “Immacolata concezione“, l’appuntamento con la manifestazione “S’Arte de sa Liadura” ad Anela, piccolo borgo nella regione storica del Goceano, siamo in provincia di Sassari.

“S’Arte de sa Liadura” è l’arte della vestizione del copricapo dell’abito tradizionale femminile di Anela. In programma ci sono anche cultura, tradizioni, balli e canti della Sardegna, per una giornata che sarà ricca di ospiti tra maschere del carnevale tradizionale, gruppi folk e di musica etnica.

La sfilata sarà commentata da Ambra Pintore.

Programma S’Arte de sa Liadura, Anela:

Domenica, 8 dicembre 2024:

ore 09:00 – Apertura degli espositori con prodotti tipici, artigianato e mostre ;

; ore 10:30 – Sa Liadura : dimostrazione pratica e vestizione del costume femminile di Anela e Osilo;

: dimostrazione pratica e vestizione del costume femminile di Anela e Osilo; ore 15:00 : Esibizione itinerante delle maschere tradizionali : Mamuthones e Issohadores (Pro Loco Mamoiada); Thurpos di Orotelli; Boes e Merdules (Ottana); Sfilata di gruppi folk, a tenore e cori : Santi Cosma e Damiano di Anela; A manu tenta di Osilo; Tenore Nunnale di Orune; Coro Santa Anastasia di Buddusò;



La serata si concluderà con l’Associazione Graziano Picoi di Buddusò.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Anela e ad essa vi rimandiamo per avere maggiori dettagli sull’evento. Potete raggiungere la pro loco anche per telefono allo 333 916 0954.

Come arrivare ad Anela:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: