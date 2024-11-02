La notte delle castagne 2024 a Erula: si svolge anche quest’anno a Erula, piccolo comune dell’Anglona, in provincia di Sassari, una nuova edizione de “La notte delle castagne“, che arriva per la prima volta sul nostro blog. L’appuntamento è per sabato 16 novembre 2024 a partire dalle ore 17:00, in piazza Giovanni XXIII°.

In programma ci saranno gustosi panini con carne di vitello cotta allo spiedo, le prelibate caldarroste, ma anche musica live, balli folk e dj set.

Durante la manifestazione si potranno acquistare anche panini, bibite, birra e cocktails. Sarà disponibile una zona coperta allestita con maxi gazebo.

Noi conosciamo Erula anche per la cascata di S’Istrampu de Chirralza, che in questo periodo dell’anno sarà probabilmente carica d’acqua.

Programma notte delle castagne, Erula:

Sabato, 16 novembre 2024:

dalle ore 17:00 – Piazza Giovanni XXIII°: Caldarroste Musica live con Sassari Vecciu Concerto di Soleandro Dj set con Snoock-J



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dalla Pro loco di Erula, la cui pagina Facebook non è però aggiornata da tempo, vi consigliamo perciò di far riferimento al Comune di Erula.

Come arrivare a Erula:

Erula si trova a due passi da Perfugas, ed è facilmente raggiungibile da Castelsardo, Sassari e Tempio Pausania, oltre che dalla SS729 Sassari-Olbia. Occhio semmai agli autovelox in Sardegna.

