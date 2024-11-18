Autunno in Barbagia 2024 a Lodine: scopri il programma completo del 23 e 24 novembre 2024!

Programma delle cortes apertas a Lodine, scopri adesso cosa fare e tutti gli orari di eventi, attività e degustazioni!

Autunno in Barbagia 2024 a Lodine: quest’anno la manifestazione più amata dai sardi e non solo, Autunno in Barbagia, fa tappa anche a Lodine, piccolo borgo di montagna, incastonato tra Gavoi e Fonni (Lodine si trova a 4km da Gavoi, dal quale si è distaccato nel 1988). Si tratta di uno di quei luoghi unici che non sono di passaggio, o ci vai di proposito o non ci passi. Per questo motivo le tradizioni si conservano ancora meglio e l’ambiente rimane ancor più incontaminato.

Lodine si trova su un altopiano a 880 metri slm e domina su un ampio paesaggio, tra montagne e valli boscose, con la vista che arriva fino al suggestivo lago di Gusana. Un territorio ricco di acqua, particolarmente adatto all’economia agropastorale, che ha permesso lo stanziarsi di popolazioni fin dai tempi pre-nuragici, tanto che numerosi sono i siti archeologici.

A partire dal cuore dell’abitato, dove la chiesa di San Giorgio venne edificata proprio di fianco al nuraghe Sas Trintas Battallas, da citare anche il sito nuragico di Soroeni e la Domus de janas de Sas Argiolas. All’ingresso del paese, in località Perda Maiore, sorge anche il Monastero delle Benedettine “Mater Unitatis“.

Da non perdere anche il circuito di arte urbana legato alla ventennale manifestazione “ArteLodine”, con i caratteristici serrandales e di altre opere d’arte di pregio. Quanto al cibo locale dovete assaggiare la salsiccia locale, condita con l’aglio selvatico, su gusazu e i culurzones de sambene.

Programma di Cortes Apertas a Lodine:

Sabato, 23 novembre 2024:

Domenica, 24 novembre 2024:

Cosa fare a Lodine:

Chiesa di San Giorgio (XIV° secolo)

(XIV° secolo) Nuraghe Sas Trintas Battallas (ruderi accanto alla chiesa)

(ruderi accanto alla chiesa) Parco comunale di Puddis

Sito nuragico di Soroeni

Domus de janas de Sas Argiolas o Tiandria

Scorci fotografici di Lodine e dintorni (fonte: brochure ufficiale dell’evento)

Dove dormire a Lodine:

Non abbiamo trovato nessuna struttura ricettiva a Lodine, ma tra Fonni, Gavoi e Ollolai, tutti paesi nei dintorni, troverete facilmente dove dormire.

Come arrivare a Lodine:

