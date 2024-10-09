Lollas, case in festa a Quartu Sant’Elena, ecco il programma: si svolgerà nel prossimo weekend – il 12 e 13 ottobre 2024 – l’evento “Lollas, case in festa” a Quartu Sant’Elena, la terza città della nostra Isola per numero di abitanti, che fa parte dell’area metropolitana di Cagliari, nel sud della Sardegna.

Sarà l’occasione per immergersi nell’atmosfera del centro storico cittadino, dove ancora rimangono numerose e importanti case campidanesi, che apriranno le loro porte nell’occasione, per trasformarsi in luoghi dove vivere emozionanti esperienze tra laboratori enogastronomici, degustazioni, reading, concerti e spettacoli, riscoprendo così le tradizioni di vita e il lavoro contadino di un tempo. Sarà anche disponibile un comodo trenino turistico che attraverserà la città.

Per essere ancora più precisi avremo degustazioni (vino, birra artigianale, formaggi, miele, dolci sardi), laboratori (pardula lievito madre, pane, paste fresche, culurgiones, dolci tipici quartesi, torrone artigianale), la mostra mercato “Campagna Amica”, ma anche intrattenimento e laboratori per bambini, circo di strada, balli sardi, musica live e dj set.

Programma Lollas, Quartu Sant’Elena:

Sabato, 12 ottobre 2024:

dalle ore 17:30 alle 20:30: Trenino turistico a disposizione per il giro delle case Marching band con percorso itinerante e passaggio nelle case Poesie in cammino, letture itineranti Artigiani all’opera Le case raccontano: storie e promozione delle attività della casa



Ex Convento (Via Brigata Sassari, snc)

Festival poetico internazionale della Sardegna : “Abbracciare il mondo”

: “Abbracciare il mondo” dalle ore 17:30 – Sala degli Affreschi – Reading collettivo : “Erbafoglio”, aneddoti sulla rivista storica.

: “Erbafoglio”, aneddoti sulla rivista storica. ore 18:30 – Cortile – Reading collettivo : “Abbracciamo il mondo“

: “Abbracciamo il mondo“ ore 14:00 – Cortile – Donne in ordine sparso, di e con Giulia Loglio e Yishaq Zonza

Sa Dom’è Farra (Via Eligio Porcu, 143)

Magazzino

ore 18:30 – Magazzino – Laboratorio di Pardule , a cura di Impasti Urbani

, a cura di Impasti Urbani ore 19:30 – Cortile: Degustazioni Vicky Nazarka in concerto



Casa Pusceddu (Via Martini, 32)

ore 17:30 – Magazzino – Laboratorio, mostre e antichi mestieri

dalle ore 17:30 – Cortile – Mostra : “Galanias” di Matteo Atzeni

: “Galanias” di Matteo Atzeni ore 18:00 – Spettacolo per bambini : “Old Circus” a cura di Antico Baule

: “Old Circus” a cura di Antico Baule ore 19:30 – Cortile: Degustazioni Le musiche della casa: Michele Deiana



Casa Carboni-Congiu (Via Trieste, 38)

ore 17:30 – Laboratorio del culurgionis a cura di Michela Piroddi

a cura di Michela Piroddi dalle ore 18:30 – Balli della tradizione con la classe “Ballo Sardo Folk” dell’università della terza età con Eliana Perra

con la classe “Ballo Sardo Folk” dell’università della terza età con Eliana Perra ore 19:30 – Degustazioni

Casa Pippia-Stocchino (Via E. Battisti, 20)

dalle ore 17:30 – Canti di Gaia Deiana, Sara Setzu, Valentina Porru del Coro Giovanile Clara Voce

del Coro Giovanile Clara Voce ore 19:00 – Show cooking e degustazioni a cura della chef Alessandra Nioi

a cura della chef Alessandra Nioi ore 19:30 – Dj set con Paul Verosi

Casa Murgia-Casanova (Via XX Settembre, 116)

dalle ore 17:30 – Laboratorio : Tagli e decori della pasta fresca tradizionale Il miele Preparazione del torrone a cura del torronificio Todde

: ore 19:00 – Degustazione

ore 19:30 – Alice Marras in concerto

Casa Mantega-Sarritzu (Via Eligio Porcu, 204)

ore 17:30 – Laboratorio per bambini

ore 19:00 – Degustazioni

ore 19:00 – Spettacolo per bambini

Domenica, 13 ottobre 2024:

dalle ore 17:30 alle 20:30: Trenino turistico a disposizione per il giro delle case Marching band con percorso itinerante e passaggio nelle case Poesie in cammino, letture itineranti Artigiani all’opera Le case raccontano: storie e promozione delle attività della casa



Ex Convento (Via Brigata Sassari, snc)

Festival poetico internazionale della Sardegna : “Abbracciare il mondo“

: “Abbracciare il mondo“ ore 20:00 – Cortile – Spettacolo poetico musicale: “Mi trovi ai Navigli… e ovunque” Omaggio a Alda Merini

Sa Dom’è Farra (Via Eligio Porcu, 143)

ore 11:30 – Magazzino – Laboratorio del gusto sui dolci quartesi , a cura di Slow Food Cagliari. Aperitivo e degustazione dei prodotti dolciari

, a cura di Slow Food Cagliari. dalle ore 10:30 – Cortile – Mostra Mercato di Campagna Amica e Coldiretti Cagliari

ore 12:30 – Cortile – Matteo Leone in concerto

ore 18:00 – Magazzino – Laboratorio sul pane tradizionale a cura di Slow Food

a cura di Slow Food ore 19:00 – Cortile – Degustazioni

ore 19:30 – Cortile – Presentazione e reading in musica del libro: “Io cantautore” di Antonio Lai

Casa Pusceddu (Via Martini, 32)

ore 17:30 – Magazzino – Laboratorio, mostre e antichi mestieri

Cortile

dalle ore 17:30 – Mostra: “Galanis” di Matteo Atzeni

di Matteo Atzeni ore 18:00 – Spettacolo per bambini : “Hip Hop Hopla” a cura del Teatro del Sottosuolo

: “Hip Hop Hopla” a cura del Teatro del Sottosuolo ore 18:30 – Degustazioni

ore 19:30 – Le musiche della casa: Cello Mocco

Casa Carboni-Congiu (Via Trieste, 38)

ore 17:30 – Laboratorio sulla panificazione naturale e lievito madre , a cura di Impasti Urbani

, a cura di Impasti Urbani ore 18:30 – Choro da Ilha Um in concerto

ore 19:30 – Degustazioni

Casa Pippia-Stocchino (Via E. Battisti, 20)

ore 17:30 – Laboratorio sulla preparazione del torrone , a cura del Torronificio Itria

, a cura del Torronificio Itria ore 18:30 – Ensenada in concerto

dalle ore 19:30: Degustazioni Spettacolo di Arrogalla



Casa Murgia-Casanova (Via XX Settembre, 116)

Laboratori : Tagli e decori della pasta fresca tradizionale Il miele

: ore 18:00 – Marianna Fadda in concerto d’arpa

ore 19:00 – Gara poetica a cura di Tonio Pani

ore 19:30 – Degustazioni

