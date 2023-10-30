Dalle isole greche agli Emirati Arabi, perché una crociera è sempre una eccellente scelta di viaggio

Sempre più spesso i viaggiatori scelgono le crociere: questa tipologia di viaggio via mare offre numerosi vantaggi, con la possibilità di scegliere tra molte, affascinanti destinazioni e tutti i comfort a portata di mano. La crociera isole greche è indubbiamente una delle più famose e apprezzate: il fascino del Mar Mediterraneo non ha certo bisogno di presentazioni, ma ogni occasione è buona per concedersi un bel viaggio, anzitutto con la fantasia e quindi via mare, alla scoperta delle sue meraviglie.

La Grecia vanta alcune tra le isole più belle al mondo, che coniugano storia, cultura e natura. Atmosfere familiari e intense incantano i visitatori, che non possono fare altro che rimanere affascinanti davanti a un mix così unico e speciale. Già in prossimità dei porti, si scorgono villaggi bianchissimi o anche colorati, incastonati tra le rocce o sulle scogliere. All’arrivo, si scoprono mercati, antiche ricette, tradizioni secolari e storie che rimangono impresse nel cuore.

Scegliere una crociera, offre anzitutto il vantaggio di poter esplorare più di una meta in Grecia in un’unica occasione, godendo allo stesso tempo dell’incanto del mare. Atene è celebre per la sua Acropoli, tra templi e teatri antichi, ma anche per il cuore del suo centro storico, le suggestive viuzze, i ristorantini e le architetture più recenti.

Tra cultura e mitologia, tra passato e presente, le destinazioni greche permettono di vivere appieno i fasti delle civiltà del passato, grazie a un’atmosfera difficile da trovare altrove al mondo. Le crociere regalano una “doppia” esperienza di viaggio: non solo nei luoghi verso cui ci si dirige, ma anche – e anzitutto – a bordo, per vivere le proprie vacanze in modo più intenso e completo.

L’incanto delle isole greche

Le isole greche sono veri e propri scrigni di meraviglie. Creta, culla della civiltà minoica, è la più grande; Mykonos incanta con le sue innumerevoli insenature, le spiagge e le falesie naturali, ma anche con le architetture suggestive. Corfù è ricca di tesori, tra cui il suo centro, Patrimonio Unesco. All’arrivo al porto di Santorini, si resta subito incantati dalla sua anima vulcanica. E queste sono solo alcune delle località toccate dalle crociere, alle quali si possono associare escursioni ed esperienze particolari.

Uno dei principali vantaggi di una crociera, è sicuramente la vasta offerta, non solo in termini di itinerari, ma anche di durata. I viaggiatori che non possono allontanarsi troppo da casa troveranno comoda una crociera di 3 o 5 giorni, mentre quelli che intendono dedicarsi un relax più lungo, potranno tranquillamente optare anche per più settimane. Qualunque sia il tempo di viaggio, non manca anche il prezioso beneficio di poter guardare il mondo circostante con occhi diversi ed inediti, dolcemente cullati dalle onde, per poi scendere a terra e ritrovarsi in una destinazione differente a ogni porto.

Quando, poi, si unisce tutto questo a una destinazione dal fascino indiscusso come la Grecia, il risultato non può che essere eccezionale. Qui non manca davvero nulla: dal mare ai piccoli e incantevoli villaggi, dal contatto con la natura al relax, fino al piacere della scoperta. Una bellezza che non si ferma certo alla costa, ma prosegue anche nell’entroterra.

Non solo Grecia: crociere negli Emirati Arabi

Questa nostra tappa nelle isole greche offre lo spunto ideale per esplorare anche altre mete, naturalmente sempre via mare: non sono certo da meno le crociere negli Emirati Arabi. Una proposta per chi ama i contrasti tra tradizioni millenarie e scenari futuristici, il tutto circondato da arte antica, sapori speziati e la magia del deserto.

I viaggiatori non devono fare altro che decidere cosa hanno voglia esplorare: magari una città che non dorme mai, come Dubai, con i grattacieli più alti del mondo, e lo skyline di Doha. O, magari, le fortezze persiane di Muscat. Non tutti lo sanno, ma in crociera è possibile anche navigare il fiordo che si trova in Oman.

Vere perle del Medio Oriente, gli Emirati Arabi si caratterizzano per alcuni dei paesaggi più particolari al mondo, con un inedito incontro tra skyline moderni e ambientazioni che portano indietro nel tempo. Dai grattacieli alle distese desertiche, si rimane meravigliati e stupiti di fronte a tutto ciò che si può vedere. Giardini silenziosi e moschee, ma anche luoghi che non dormono mai, città vivaci e futuristiche.

Queste destinazioni sono davvero perfette per chiunque ami vivere esperienze poliedriche: da un aperitivo a 200 metri da terra, con la vista che spazia oltre l’orizzonte, allo shopping tra i suq e i banchi delle spezie e dei tessuti coloratissimi. Meraviglie moderne e racconti del passato, in grado di regalare straordinari ricordi.