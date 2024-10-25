Halloween in tonnara a Portoscuso: il clima di festa dai contorni lugubri e dalle atmosfere dark del 31 ottobre 2024 ha contagiato sin dallo scorso anno anche il borgo industriale di Portoscuso, dove torna con una nuova edizione l’evento “Halloween in Tonnara” tra vino, food, musica e cultura, ma anche oscure presenze.

L’appuntamento è nella sala Corpus, dell‘Antica Tonnara di Su Pranu di Portoscuso, nel sud ovest della Sardegna, a partire dalle ore 19:00.

Programma Halloween in tonnara, Portoscuso:

Giovedì, 31 ottobre 2024:

dalle ore 19:00 – Sala Corpus dell’antica Tonnara: Inizio evento : musica, vino, street food locale e cocktail. Main sponsor sarà la cantina Nuraxi, dei vigneti di Nuraxi Figus, partecipa aanche il Birrificio Mediterraneo di Carbonia Mimmo Siddi Dj Set per ballare tutta la notte con le hit degli anni ‘80, ‘90 e 2000, insieme alle canzoni più popolari del momento.

programma in ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’organizzazione è dell’associazione Crew, Sa Fabbrica e la consulta giovanile e ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli. Questa è la pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare alla Tonnara di Portoscuso:

Zooma sulla cartina qui sotto per avere indicazioni più precise!

