Halloween in piazza a Oristano: anche Oristano avrà la sua festa di Halloween, l’appuntamento è per la serata di giovedì 31 ottobre 2024 , in piazza Eleonora, nel cuore della città della Sardegna centro occidentale.

Dai colori autunnali delle foglie ai profumi di zucche e candele, per una festa pensata per intrattenere e sorprendere bambini, famiglie e giovani.

La centralissima piazza Eleonora, cuore pulsante di Oristano, si trasformerà infatti in un luogo di incontro con: giochi e animazione per bambini, l’atteso laboratorio di intaglio zucche e tanta musica live per tutte le età (dalla musica rock ai cartoni animati)!

Programma Halloween in piazza a Oristano:

Giovedì, 31 ottobre 2024:

ore 16:30 – Piazza Eleonora:

Intrattenimento per bambini : giochi gonfiabili gratuiti, trucca bimbi, tattoo, giochi, baby dance, caramelle e palloncini per tutti

(su prenotazione, posti limitati)

(su prenotazione, posti limitati) ore 18:30 – Piazza Eleonora – Concerto di musica rock con i Thor’s Sonner

ore 20:00 – Piazza Eleonora – Le canzoni dei cartoni animati, cantate live dalla Cartoon Band

ore 22:00 – Piazza Eleonora – Musica rock sinfonica con il concerto dei The Dark Side

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti o modifiche al programma, ti rimandiamo agli organizzatori della Pro Loco di Oristano. Si può anche telefonare al numero 0783 70621.

Come arrivare in piazza Eleonora a Oristano:

